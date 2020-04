Sennheiser Momentum True Wireless 2 Earbuds im Test

Die Sennheiser Momentum True Wireless 2 Earbuds gehören zum absoluten Oberklasse-Segment und punkten vor allem beim Komfort und bei der Tonqualität. Zugegeben, zu Beginn war ich recht skeptisch, was Earbuds betrifft. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie den Spagat zwischen Tragekomfort, gutem Ton und guter Optik schaffen. Inzwischen wurde ich eines Besseren belehrt und freute mich auf den Test des Topmodells aus dem Hause Sennheiser.

Eine Frage des Prinzips

Sennheiser ist eine Marke, die bekanntlich sehr viel Wert darauf legt, sauber verarbeitete Produkte mit hohem Qualitätsanspruch zu liefern. Die deutsche Firma mit Sitz in Hannover lässt sich diesen Anspruch auch finanziell abgelten, die Produkte zählen nicht zu den günstigsten am Markt. Sofern die Qualität stimmt, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ob das auch beim Sennheiser Momentum True Wireless 2 zutrifft versuchte ich bei diesem ausführlichen Test herauszufinden.

In der hübschen Verpackung finden sich neben den Earbuds auch Ohradapter aus Silikon in vier verschiedenen Größen. Für nahezu jedes Ohr sollte also der passende Aufsatz dabei sein. Außerdem gibt es eine stylische Ladebox mit USB-C Anschluss und ein, zugegeben recht kurzes, Ladekabel. Um die Earbuds mit der aktuellsten Software zu bespielen oder den Equalizer einzustellen muss eine eigene App aus dem jeweiligen Store geladen werden. Diesen zu verwenden macht tatsächlich Sinn. Je nachdem, welches Genre ihr gerade bevorzugt, ergibt sich ein gänzlich neues Klangbild.

Sehr gute Tonqualität

Erstmal via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, bieten die Sennheiser Momentum True Wireless 2 Earbuds ein sehr ausgewogenes Klangbild. Die Bässe wabern nicht lange nach, mittlere Töne klingen ausgeglichen und auch bei den hohen Tönen gibt es kein klirren. Wie erwähnt, sollte via

App der passende Modus gewählt werden, damit die Earbuds wirklich alle Trümpfe ausspielen. Das funktioniert sehr einfach: mit einem Schieberegler kann die Klangkurve hin und hergeschoben werden und ein Plus bzw. Minus stellen den Modus für mehr Bass oder mehr Mitte dar.

Vorteilhaft ist auch, dass die Momentum True Wireless 2 sehr gut von der Außenwelt abschirmen. Selbst wenn nur die Earbuds im Ohr sind, ohne Ton, hatte ich das Gefühl, den Umweltlärm um mindestens 50% zu reduzieren. Ab einer bestimmten Lautstärke, die natürlich für jeden anders gelagert ist, gibt es nur mehr einen selbst und die Musik. Zum ersten Mal hatte ich auch beim Telefonieren nicht das Gefühl in einer großen, leeren Halle zu stehen. Die Stimme des Gegenübers ist angenehm zu hören und auch die eigene wird einwandfrei übertragen.

Momentum True Wireless 2 – Tragekomfort

Bei Kopfhörern allgemein und Earbuds im Besonderen achte ich immer sehr penibel darauf, dass sie auch nach längerer Zeit keine unangenehmen Druckstellen entwickeln. Das ist beim Kauf oft leider nicht festzustellen und birgt die Gefahr einer bösen Überraschung. Die Sennheiser Momentum True Wireless 2 helfen hier zumindest ein wenig nach, da die Silikon-Aufsätze in vier verschiedenen Größen mitgeliefert werden. Das ist mittlerweile zwar ohnehin Usus, bei der Qualität der Aufsätze gibt es aber natürlich deutliche Unterschiede.

Ich verwende bisher Earbuds aus der 100€-Kategorie und bin damit sehr zufrieden. Bereits beim Einsetzten der Momentum ergab sich ein sehr angenehmes Gefühl. Das verwendete Silikon passt sich gut an das Ohr an und im Prinzip sind die Earbuds kaum zu spüren. Bedienen lassen sie sich mittels Touchoberfläche, die auf verschiedene Befehle reagiert. Mit Ausnahme der Lautstärke funktioniert das ganz passabel. Ich habe die Earbuds mit einem iPhone 8 verbunden und hatte oft das Gefühl, dass der Lautstärke-Befehl sehr träge reagiert.