Sennheiser CX 80U Test: Anstecken und loslegen

Mit dem Sennheiser CX 80U bringt der deutsche Hersteller eine moderne Interpretation seines kabelgebundenen In-Ear-Konzepts auf den Markt. Wie schon beim Over-Ear Kopfhörer HD 400U setzt das Modell auf einen USB-C-Anschluss und ermöglicht so eine direkte, digitale Signalübertragung ohne Adapterlösungen. Damit richtet sich der CX 80U klar an Nutzerinnen und Nutzer aktueller Smartphones, Tablets oder Notebooks.

Design und Verarbeitung

Optisch hinterlässt der CX 80U einen sehr gelungenen Eindruck. Die Chrom-Akzente verleihen den In-Ears eine hochwertige Anmutung, die deutlich über ihrer Preisklasse liegt. Das Design wirkt modern, klar und angenehm zurückhaltend. Ein kleiner Kritikpunkt betrifft das kabelgebundene MEMS-Mikrofon: Der glänzende Kunststoff auf einer Seite zieht den Blick stärker auf sich, als es notwendig wäre. Dadurch rückt ein funktionales Bauteil optisch unnötig in den Fokus. Hier hätte eine dezentere Gestaltung für ein stimmigeres Gesamtbild sorgen können. Abgesehen davon wirkt die Verarbeitung solide und alltagstauglich. Kabel und Gehäuse hinterlassen einen robusten Eindruck, ohne überdimensioniert zu wirken.

Tragekomfort und Passform

Im Alltag überzeugt der CX 80U vor allem durch seinen hohen Tragekomfort. Drei unterschiedlich große Silikon-Aufsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung an verschiedene Ohrformen. Dadurch lassen sich sowohl ein sicherer Sitz als auch eine gute passive Abschirmung erreichen. Ist der passende Aufsatz gefunden, sitzen die In-Ears stabil und angenehm, auch über längere Zeiträume hinweg. Druckstellen oder unangenehmes Verrutschen treten nicht auf. Gerade unterwegs oder bei längeren Hörsessions macht sich diese Flexibilität positiv bemerkbar.