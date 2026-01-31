Sennheiser präsentiert den CX 80U-Ohrhörer und den HD 400U-Kopfhörer

Sennheiser stellte den neuen CX 80U-Ohrhörer und den HD 400U-Kopfhörer vor. Die beiden Neuzugänge bieten eine verbesserte Konnektivität gegenüber den beliebten CX 80S und HD 400S und verfügen über einen USB-Typ-C-Anschluss, der eine direkte, verlustfreie Übertragung mit geringer Latenz von der Quelle zum Ohr gewährleistet. Durch die Unterstützung der digitalen Audiowiedergabe mit 24 Bit und 96 kHz bringen beide Modelle den renommierten Sennheiser-Klang auf praktisch jedes moderne Smartphone, Tablet sowie auf jede Handheld-Spielekonsole und jeden PC.

„Der HD 400U und der CX 80U sind für alle gedacht, die direkt loslegen, und keine Abstriche bei der Klangqualität machen wollen“, sagt Christian Ern, Senior Product Manager. „Wir vereinen unser akustisches Erbe mit einem modernen USB-C-Anschluss und einem Inline-Fernmikrofon. Diese Kombination macht es einfacher denn je, den Sennheiser Sound aus jenen Apps heraus zu genießen, auf die wir uns jeden Tag verlassen.“

HD 400U

​Der kompakte HD 400U-Kopfhörer führt die Tradition des HD 400S fort, der sich durch seinen satten Bass und eine optimale Reisegröße auszeichnet. Das geschlossene Design sorgt für eine außergewöhnlich gute passive Geräuschisolierung, ideal für ungestörtes Hörvergnügen zuhause oder unterwegs. Die im Lieferumfang enthaltene Transporttasche und das abnehmbare Kabel sorgen für Ordnung, sodass die Kopfhörer jederzeit und überall einsatzbereit sind.

CX 80U

​Für alle, die Wert auf eine kompakte In-Ear-Passform legen, knüpft der CX 80U genau dort an, wo der CX 80S aufgehört hat: mit einem ausgewogenen und dennoch kraftvollen Klang, der die Hörer*innen zuverlässig vor den Geräuschen der Außenwelt isoliert. Ear Tips in drei verschiedenen Größen sorgen für einen bequemen Sitz, egal ob die Nutzer*innen gerade an einer Forschungsarbeit schreiben, ein Videospiel spielen oder das neue Album ihrer Lieblingskünstler*innen genießen.

CX 80U-Ohrhörer und HD 400U-Kopfhörer Kompatibilität und Verfügbarkeit

​Die USB-Schnittstelle beider Modelle legt den Grundstein für klassenkonforme Plug-and-Play-Kompatibilität für iOS-, iPadOS®-, Android™-, ChromeOS™-, MacOS®-, Windows®- und SteamOS-Geräte. Sowohl der CX 80U als auch der HD 400U verwenden ein kompaktes MEMS-Mikrofon für rauscharme Sprachübertragungen im gesamten Frequenzbereich.

Der CX 80U (UVP 39,90 EUR / 39,90 CHF) und der HD 400U (UVP 79,90 EUR / 74,90 CHF) sind ab sofort bei autorisierten Händlern und unter sennheiser-hearing.com erhältlich.