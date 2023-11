Schoaf, oida! 1. Tabsco Pop-Up Store eröffnet heute in Wien

Im November gibt es für alle TABASCO-Saucen-Liebhaber:innen ein Erlebnis der verschärften Art – Das Sneak in (Siebensterngasse 12, 1070 Wien) verwandelt sich für zwei Wochen zum europaweit ersten TABASCO Pop-Up Store.

Was erwartet euch im ersten TABASCO Pop-Up Store?

In dieser Zeit wird es eine exklusive spicy Brunch- und Tageskarte mit Speisen und Getränken wie Turkish Eggs mit TABASCO Sauce, French Toast mit spicy Maple Bacon und TABASCO Sriracha Sauce oder Spicy Margaritas geben. Zudem erhöht die Marke für diesen Zeitraum ihr aus 6 Saucen bestehendes Portfolio auf 12 TABASCO Saucen. Es wird z.B. die extra scharfe TABASCO Scorpion, die fruchtig-rauchige TABASCO Rasperry Chipotle Sauce oder die 8 Jahre im Eichenfass gelagerte TABASCO Family Reserve Sauce im TABASCO Brand Pop Up zu kaufen geben. Eine limitierte TABASCO Sauce kombiniert mit z.B. einem Paar Socken des TABASCO Brand Merch und schon hat man das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle TABASCO-Liebhaber:innen.

Die kultigen spicy Krapfen mit TABASCO Sauce erleben ein Revival Bereits am Tag nach der Eröffnung bzw. zum Faschingsbeginn wird es am 11.11. – und nur an diesem Tag – im Sneak in auch wieder die heißbegehrten spicy Krapfen mit TABASCO Sauce geben. Die beliebte scharf-süße Kreation kommt in Kooperation mit dem Wiener Traditionsbäcker Szihn nur für dieses Event zurück und wird an die ersten 100 Besucher:innen gratis ausgegeben.

Über die berühmte TABASCO Sauce

1868 kreierte Edward McIlhenny aus reifen Chilischoten, Essig und Salz die würzig-scharfe Chilisauce. Ursprünglich nur für die Familie und Freund:innen gedacht, entwickelte sich das Produkt rasch zum Verkaufsschlager und die TABASCO Sauce wurde zum Inbegriff für aromatische Schärfe. Heute noch werden die TABASCO Saucen auf dem Familienanwesen Avery Island in Louisiana produziert und abgefüllt. Das patentierte Rezept, das markante Flaschendesign und das rautenförmige Etikett sind dabei ebenso erhalten geblieben wie der großartige Geschmack und die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. 1996 übernahm das Wiener Traditionsunternehmen Mautner Markhof in Österreich die Distribution für die TABASCO Pepper Sauce, die mildere TABASCO Jalapeño Sauce, die raffiniert-würzige TABASCO Garlic Sauce mit Knoblauch, die aus extra scharfen Habanero-Pfefferschoten hergestellte TABASCO Habanero Sauce und die leicht rauchig schmeckende TABASCO Chipotle Sauce. Seit 2020 bringt TABASCO noch mehr Schärfe nach Österreich: die neue TABASCO Sriracha Sauce, verfeinert mit einem Schuss TABASCO Sauce, interpretiert den Klassiker aus Südostasien neu und überzeugt mit ihrem würzig-süßen Geschmack.