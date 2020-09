Samsung stellt sein Galaxy Z Fold 2 5G vor

Mit dem Samsung Galaxy Z Fold 2 5G gehen die faltbaren Smartphones (wie etwa auch von Huawei versucht) in die nächste Runde. Was das Unternehmen damit bringt, lest ihr hier!

Über das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Electronics Austria, sagt: „Der Weg zur nächsten Generation faltbarer Geräte erfordert viel Originalität und Innovation. Bei der Entwicklung des Samsung Galaxy Z Fold 2 5G haben wir auf das Feedback unserer Kunden gehört, um die Benutzererfahrung des Smartphones mit sinnvollen Innovationen zu bereichern. Auch unsere branchenführenden Partnerschaften mit Google und Microsoft bringen uns diesem Ziel einen Schritt näher.“ Mit einem fast randlosen Frontdisplay und einem riesigen Hauptdisplay kombiniert das Galaxy Z Fold 2 5G hochwertiges Design und technologische Innovationen mit intuitiven Funktionen. Optimierte Apps erlauben es NutzerInnen, auch unterwegs produktiv zu sein.

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G verbindet hochwertiges Design mit fortschrittlicher Technik. Dank des 15,65 cm / 6,2 Zoll großen Infinity-O-Displays auf der Außenseite können im geschlossenen Zustand Wegbeschreibungen aufgerufen oder Benachrichtigungen und Mails gelesen werden. Geöffnet habt ihr dann ein 19,27 cm / 7,6-Zoll großes Hauptdisplay vor euch. Mit einer dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz werden Inhalte flüssig dargestellt, egal ob es um ein Spieleerlebnis geht oder ob Nutzer nur durch einen Artikel scrollen. Abgerundet wird das Paket durch großartigen Sound, der besonders klar und mit starkem Stereoeffekt über zwei Dual-Lautsprecher erzeugt wird.

Was macht den Nachfolger besonders?

Das Hauptdisplay ist aus flexiblem Glas, einem besonderen Glas-Kunststoff-Gemisch, das sich nahezu wie Glas anfühlt. Die Form des Galaxy Z Fold 2 5G wird durch das integrierte Scharnier mit CAM-Mechanismus geprägt. So ist es möglich, das Foldable stufenlos zu öffnen, freihändig aufzustellen und den Flex-Modus zu nutzen. Auch die Sweeper-Technologie, die Samsung erstmals beim Galaxy Z Flip genutzt hat, um das Innere des Scharniers vor Staub und Schmutzpartikeln zu schützen, ist im Galaxy Z Fold 2 5G integriert. Die Technologie wurde weiter überarbeitet und verbessert, sodass sie im Vergleich zum Galaxy Z Flip, bei gleichem Schutzniveau, nun weniger Platz benötigt.

Mit diesem Flex–Modus ist es jetzt einfacher denn je, Fotos und Videos aufzunehmen und das Ergebnis in Echtzeit zu verfolgen. Ist das Galaxy Z Fold 2 5G in einem 90-Grad Winkel aufgefaltet, haben NutzerInnen mit dem Capture View Mode die letzten fünf Fotos oder Videos auf der unteren Displayhälfte direkt im Blick, während auf der oberen Displayhälfte weiterhin die Vorschau für Fotos und Videos zu sehen ist. Dank der Auto Framing-Funktion kann das faltbare Smartphone auch genutzt werden, um sich selbst zu filmen und trotzdem beide Hände frei zu haben. Einmal aufgestellt, fokussiert das Gerät euch beim Filmen selbstständig, selbst wenn ihr euch während der Aufnahme bewegt.

Die Technik des Samsung-Flaggschiffes

Wie es der Name des Samsung Galaxy Z Fold 2 5G verrät, ist der Nachfolger des originalen Galaxy Fold bereit für den neuesten 5G-Funkstandard. Nicht nur das, auch der Akku ist mit 4.500 mAh Fassungsvermögen stark genug, um euch durch den Tag zu bringen. Wireless Samsung DeX und UWB sind ebenfalls mit von der Partie, und ihr könnt das Smartphone in Mystic Black und Mystic Bronze erstehen. Die UVP beläuft sich auf 1999 Euro, dafür bekommt ihr aber Premium-Hardware an allen Ecken und Enden. Das Hauptdisplay löst mit 2208 x 1768 Pixel auf, und das Frontdisplay mit 2260 x 816 Bildpunkten. Beide Bildschirme sind AMOLED-Displays, und die Kameras lösen mit 12 MP (Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele) beziehungsweise 10 MP (Rückkamera und Frontkamera) auf.

Der Prozessor wird ein Achtkernprozessor sein, der im 7nm-Verfahren gefertigt wird. Dies soll für stromsparende und zugleich kraftvolle Nutzung sorgen! Dem Hirn des Samsung Galaxy Z Fold 2 5G stehen dann 12 GB RAM zur Seite, und 256 GB interner Speicher ist für euch vorinstalliert (davon sind etwa 220 GB frei verfügbar). Android 10 ist ebenso mit an Bord wie sämtliche neueste Konnektivität angefangen vom 5G-Standard bis hin zu WiFi 6 und eSIM. Ein Fingerabdrucksensor ist ebenso dabei, ihr könnt aber auch euer Gesicht zur Entsperrung des Smartphones benutzen. Mal sehen, wie sich das Smartphone schlägt – was ist eure Meinung dazu?