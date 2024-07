Samsung Galaxy Z Fold6 und das Galaxy Z Flip6 enthüllt

Samsung heute auf dem Galaxy Unpacked in Paris die brandneuen Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 vorgestellt. Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Samsungs kontinuierliche Innovation für faltbare Geräte hat die schlankeste und leichteste Samsung Galaxy Foldable Serie aller Zeiten geschaffen, optimiert für ideale Handlichkeit. Das perfekt symmetrische Design mit geraden Kanten sorgt für ein ästhetisch elegantes Finish, während ein neues Cover-Displayverhältnis auf dem Galaxy Z Fold6 ein natürlicheres Bar-Typ-Seherlebnis bietet. Die verbesserten Oberflächenstrukturen auf dem Hauptdisplay tragen zur Reduzierung der Falte bei. Die neueste Samsung Galaxy Foldable Serie ist außerdem mit verbessertem Armor-Aluminium1 und Corning Gorilla Glass Victus 22 ausgestattet und macht diese zur bisher langlebigsten Foldable Serie. Neben der Zuverlässigkeit ist jedes Element der Galaxy Foldable Serie besonders leistungsstark. Sowohl das Galaxy Z Fold6 als auch das Galaxy Flip6 sind mit der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile-Plattform für Galaxy3 ausgestattet, dem bisher fortschrittlichsten Snapdragon-Mobilprozessor, der erstklassige CPU-, GPU- und NPU-Leistung kombiniert. Der Prozessor ist für AI-Verarbeitung optimiert und bietet verbesserte Grafiken sowie eine verbesserte Gesamtleistung.

Galaxy Z Fold6: Große Displayproduktivität erhöht durch AI

Das Galaxy Z Fold6 bietet eine Vielzahl von AI-gestützten Funktionen und Tools, die das große Display optimal nutzen und die Produktivität erheblich steigern. Note Assist in Samsung Notes bietet Übersetzungen, Zusammenfassungen und automatische Formatierungen für einfache und unkomplizierte Besprechungsnotizen. Außerdem ermöglicht eine neu integrierte Funktion die Transkription, Übersetzung und Zusammenfassung von Sprachaufnahmen direkt in Notes. Ein neu hinzugefügter Composer in der Samsung-Tastatur generiert Textvorschläge basierend auf einfachen Schlüsselwörtern für E-Mail- und Social-Media-Apps wie Gmail und Instagram. Die für die soziale Medien erstellten Composer Texte schaffen es den persönlichen Tonfall widerzuspiegeln, indem frühere Beiträge analysiert werden. Zusätzlich ermöglicht der S Pen den Zugriff auf Verknüpfungen zu praktischen Funktionen, indem der Stift über dem Display des Geräts schwebt. Smart Select erweitert das S Pen-Erlebnis durch nützliche Funktionen wie Übersetzungen, das Hinzufügen von Notizen und das brandneue Sketch to Image: Einfach auf dem erfassten Display skizzieren oder zeichnen, schon generiert Sketch to Image verschiedene Bildoptionen.

Galaxy AI hat zudem auch die barrierefreie Kommunikation auf dem Galaxy Z Fold6 verbessert. Durch die Maximierung des einzigartigen Dual-Screen-Formfaktors ermöglicht der Dolmetscher im neuen Konversationsmodus beiden Parteien, Übersetzungen bequem auf dem Haupt- und Cover-Display anzuzeigen, um natürlichere Interaktionen zu fördern.

Vom Aufnehmen über das Bearbeiten bis hin zum Betrachten hebt die AI-gestützte ProVisual Engine auf dem Galaxy Z Fold6 die eigene Kreativität auf die nächste Stufe. Die erweiterte Bearbeitung mit Photo Assist auf dem großen Bildschirm hilft dabei, mühelos professionelle Inhalte zu erstellen. Das Feature Portrait Studio erstellt eine Vielzahl von Porträtstilen wie beispielsweise Cartoon oder Aquarell für eine Vielzahl von kreativen Möglichkeiten.

Lebendige, lebensnahe Grafiken werden durch Ray Tracing unterstützt und auf einem 7,6-Zoll-Display zum Leben erweckt, der eine Helligkeit von bis zu 2.600 Nits bietet und dadurch ein intensiveres Gaming-Erlebnis zu ermöglicht.

Galaxy Z Flip6: Einzigartige Erlebnisse, individuell angepasst

Das 3,4-Zoll-Super-AMOLED-FlexWindow12 wurde erneut verbessert und ermöglicht AI-unterstützte Funktionen, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Unterwegs können Nutzerinnen und Nutzer so zum Beispiel auf Nachrichten mit vorgeschlagenen Antworten13 reagieren, die die neuesten Nachrichten analysieren und so eine maßgeschneiderte Antwort und eine Einhandkommunikation erlauben. Außerdem bietet FlexWindow mehr Widgets als je zuvor und ermöglicht es, Informationen aus mehreren Widgets gleichzeitig darzustellen.

Die bekannte Funktion FlexCam bietet weiterhin das vielseitigste Kameraerlebnis und erschließt zugleich neue kreative Möglichkeiten. Mit dem neuen Auto Zoom findet die FlexCam automatisch die beste Rahmengebung für die Aufnahme, indem das Motiv erkannt und automatisch auf den besten Bildschirmausschnitt gezoomt wird.

Neue 50-MP-Weitwinkel- und 12-MP-Ultraweitwinkelsensoren bieten außerdem ein verbessertes Kameraerlebnis mit klaren und scharfen Details in Bildern. Der neue 50-MP-Sensor unterstützt 2x optischen Zoom für klare, scharfe Fotos und bietet zudem einen AI-Zoom für ein perfektes Aufnahmeerlebnis mit bis zu 10-fachem Zoom. Nightography, verbessert durch Video-HDR, ermöglicht es, brillantere Videos aufzunehmen. Der Nachtmodus ist jetzt in der Instagram-Story-App verfügbar, sodass Nutzerinnen und Nutzer spektakuläre Fotos bei Nacht aufnehmen und direkt in ihre Story posten können – alles direkt in der App.