Samsung Concept Store at King’s Cross: Ein Must-Stop für Tech-Fans

Klassische Sightseeing-Ziele in London sind zweifelsohne der Buckingham Palace, der Tower of London, die Tower Bridge, Madame Tussauds Wachsfigurenmuseum oder Westminser Abbey. Für Technikfans habe ich allerdings noch eine Empfehlung und zwar den Samsung Concept Store at King’s Cross. Dort könnt ihr bei einem gemütlichen Kaffee entspannt arbeiten, die neueste Gaming-Hardware von Samsung ausprobieren, einen Blick auf die Smart Home Innovationen werfen oder an coolen Live Events teilnehmen. Und das Ganze erlebt ihr in einem extrem coolen Store mit viel Tageslicht, viel Grün, viel Platz, und inspirierenden Experience-Zones, in denen ihr die Produkte anschauen, angreifen und ausprobieren könnt (angefangen von Smartphones, über TV hin zu smarten Kühlschränken oder Staubsaugern).

Hier ein paar Samsung KX Eindrücke: