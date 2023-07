Rundenbasiertes RPG Sea of Stars kommt in den PlayStation Plus-Spielkatalog

Sony hat mit Sea of Stars den ersten PlayStation Plus-Spielkatalog-Titel im August angekündigt. Im August 2023 ist es nach langer Wartezeit so weit!

Mehr zu Sea of Stars

Das retro-inspirierte, rundenbasierte RPG Sea of Stars von Sabotage Studio wird beim Start dem Abonnementdienst (Extra und Premium) beitreten. Es nimmt Anleihen bei den guten alten Vorlagen wie Chrono Trigger, Breath of Fire und dergleichen und wird daher eine Vielzahl von Fans ansprechen. Zudem ist die Wartezeit nicht mehr allzu lange, denn der Titel wird am 29. August 2023 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Abonnement-Begeisterte dürfen sich auch auf PC und Xbox freuen: Es wurde zuvor bestätigt, dass der Titel auch am ersten Tag dem Game Pass-Katalog für Xbox und PC beitreten wird.

“Sea of Stars ist ein rundenbasiertes RPG, das von den Klassikern inspiriert ist”, so sein Entwickler. Es erzählt die Geschichte von zwei Kindern der Sonnenwende, die die Kräfte von Sonne und Mond kombinieren werden, um Eclipse Magic auszuführen, die einzige Kraft, die in der Lage ist, die monströsen Schöpfungen des bösen Alchemisten, der als The Fleshmancer bekannt ist, abzuwehren. Die PlayStation Plus-Ankündigung fällt mit der Veröffentlichung einer Demo für PS4 und PS5 zusammen. Ich persönlich bin ein großer Fan dieser Machart von Spielen und werde dem Titel bestimmt eine Chance geben. Wie steht ihr dazu?