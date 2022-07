Von Chrono Trigger inspiriertes Sea of Stars (PC, Switch) kommt 2023

Sabotage Studios (bekannt für den Action-Platformer The Messenger) bringt sein bevorstehendes RPG Sea of Stars 2023.

Warten auf Sea of Stars

“In Anbetracht unserer beiden Hauptprioritäten – Lebensqualität für unser Team und Qualität des fertigen Spiels – können wir jetzt bestätigen, dass Sea of Stars 2023 veröffentlicht wird”, erklären die Entwickler in einer Twitter-Nachricht. “Wir verstehen, dass das Warten eine große Bitte ist, und möchten unserer Gemeinschaft aufrichtig für die überwältigende Unterstützung und die positive Stimmung danken. In der Zwischenzeit suchen wir nach Optionen, um in diesem Jahr jedem ein spielbares Stück zu geben.”