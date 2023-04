Roborock S8+ und S8 Pro Ultra erscheinen am 27. April 2023

Der Roborock S8+ und das Spitzenmodell der Serie, S8 Pro Ultra, kommen am 27. April 2023 in den Handel. Lest hier mehr darüber – wir berichteten bereits über das S8-Standardmodell.

Über die Roborock S8-Serie

Das neue RockDock Ultra-System von Roborock kommt zusammen mit dem S8 Pro Ultra und ist der ultimative Boxenstopp für den Roboter. Es ermöglicht automatisches Waschen des Mopps, Entleeren des Staubes, das Nachfüllen des Wassertanks und eine automatische Selbstreinigung. Die neue integrierte Trocknungsfunktion mit Warmluft verhindert die Bildung von Schimmel und Gerüchen auf dem Mopp-Pad und dem Dock. Der S8 Pro Ultra kommt zu einer UVP von 1.499,- Euro – ein Startangebot auf Amazon drückt diesen Preis runter auf 1.399,- Euro, und der Roborock S8+ ist um 899,- Euro erhältlich. Der Hersteller verspricht, dass Nutzer:innen sich für bis zu sieben Wochen um nichts kümmern müssen – wenn das mal kein Kaufgrund ist?

Mehr Reinigungsleistung

Die S8-Serie verfügt über die bisher stärkste Saugleistung von Roborock mit 6.000 Pa. Die neue doppelte Gummiwalzenbürste verbessert die Schmutzaufnahme und schützt noch effektiver gegen das Verheddern von Haaren. Das macht den Sauger nicht nur für Menschen mit Haustieren besonders geeignet. Beim S8 Pro Ultra wird zudem die Bürste im reinen Wischmodus und bei der Rückkehr des Saugroboters in die Dockingstation automatisch um bis zu 6 mm angehoben, um in beiden Fällen eine Schmutzübertragung zu verhindern. Zudem ermöglicht dies auch, verschüttete Flüssigkeiten aufzuwischen, ohne den Saugroboter-Teil zu beschädigen.

Auch der Wischmopp hebt sich dank VibraRise bei der Reinigung von Teppichen automatisch an und schrubbt Böden mit einer Frequenz von 3.000 Bewegungen pro Minute mittels Schallwischtechnologie. Der S8 Pro Ultra verfügt jetzt über zwei Vibrationsmodule, die im Vergleich zum ursprünglichen Wischsystem eine höhere Effizienz bieten. Ausgestattet mit dem neuesten Hinderniserkennungs- und -vermeidungssystem von Roborock, kann die S8-Serie verschiedene Objekte auf ihrem Weg erkennen und um sie herum manövrieren. Damit macht sich die Bodenreinigung ab sofort ganz von alleine – was haltet ihr von solchen Geräten?