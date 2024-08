RingConn Gen 2 Smart Ring: Kickstarter-Kampagne ist live, wird Realität

Noch über 40 Tage habt ihr Zeit, euch via Kickstarter-Kampagne einen RingConn Gen 2 Smart Ring zu sichern. Was kann das Gerät alles?

Mehr zum RingConn Gen 2 Smart Ring

Die erste Ausgabe des RingConn (zu unserem kompletten Testbericht) haben wir bereits ausführlich getestet. Für alle mit weniger Zeit hier eine kurze Zusammenfassung: Dieser gehört mitunter zu den besten Smart Ringen in der Praxis, sowohl in Sachen Preis/Leistungsverhältnis, Ausdauer (bis zu sieben Tage Akkulaufzeit!) als auch Genauigkeit im Tracking. Zudem fällt er im Alltag kaum auf, ideal für so ein smartes Accessoire! So wie alle anderen Ringe auch trackt er euren Schlaf, den Puls, die Herzfrequenzvariabilität (HRV) sowie den Blutsauerstoff. Wie es für ein Smart Device üblich ist, habt ihr auch die Option, ein Training damit zu tracken – aufgrund des Umstands, dass es sich hierbei um einen Ring handelt, ist die Erkennung solcher Aktivitäten aber eher als ungenau zu bezeichnen. Abgesehen von leichten Einbrüchen bei der Sync-Geschwindigkeit mit eurem Smartphone machte er alles richtig!

Nun veröffentlicht der Hersteller nun den RingConn Gen 2 Smart Ring. Was macht dieser anders beziehungsweise besser? Laut den offiziellen Angaben erwartet uns ein bahnbrechender, leichter Smart Ring, der entwickelt wurde, um tragbare Gesundheitstechnologie neu zu definieren. Mit dem dünnsten und leichtesten Design, branchenführendem Komfort, 10-12 Tagen Akkulaufzeit und umfassender Gesundheitsverfolgung ermöglicht er es uns, die Kontrolle über unser Wohlbefinden zu übernehmen. KI-gestützte Schlafgesundheitsverfolgung, Perioden-Tracking, Hauttemperaturmessungen und Hinweise zu Abweichungen (etwa bei Fieberphasen) sind mit von der Partie – genauso wie die Erkennung von Schlafapnoe (Atemaussetzern). Es gibt keine Abonnementzahlungen und der Ring kann mit iOS und Android gleichermaßen verwendet werden. Was haltet ihr davon, wär der was für euch?

Übrigens: Zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Hersteller ein Ziel von 46.325,- Euro ausgegeben und mittlerweile sage und schreibe 1.182.929,- Euro von 5.528 Interessierten eingenommen. Unglaublich, und Gratulation an RingConn!