Mit The One Ring bringt RingConn eine von der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ inspirierte Sonderedition seines Gen 3 Smart Rings auf den Markt. Den Gen 3 haben wir bereits testen dürfen!

Über The One Ring von RingConn

Die limitierte Edition entstand in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Global Consumer Products und verbindet das bekannte Design von The One Ring mit den Gesundheitsfunktionen des Gen 3. Neben dem lasergravierten Ring umfasst die Edition eine eigens gestaltete Geschenkverpackung, ein exklusives App-Design und eine von fünf Sammelkarten. The One Ring kann ab sofort für 419,- Euro über den RingConn Online Store vorbestellt werden, solange der Vorrat reicht. Das Design von The One Ring orientiert sich an der bekannten Vorlage aus der Filmtrilogie. Lasergravierte Verzierungen greifen das Erscheinungsbild des The One Ring auf, während Bauform und Technologie auf dem RingConn Gen 3 basieren. So lässt sich der Ring sowohl als Sammlerstück als auch als Smart Ring im Alltag tragen. Auch die Verpackung und das Größenbestimmungsset wurden eigens für die Zusammenarbeit mit Warner Bros. Global Consumer Products gestaltet. Jedem Größenbestimmungsset liegt zudem eine Sammelkarte bei, deren Motiv zufällig aus fünf verschiedenen Designs ausgewählt wird. Ergänzt wird die Sonderedition durch eine exklusive Benutzeroberfläche für die RingConn-App, die von der Welt Mittelerdes inspiriert ist.

Technisch basiert The One Ring auf dem RingConn Gen 3 und bietet dessen Funktionen zur kontinuierlichen Erfassung und Auswertung von Gesundheitsdaten. Dazu gehört unter anderem die Analyse von Gefäßgesundheits-Trends, mit der Nutzer:innen nachvollziehen können, wie sich ihre Gefäßgesundheit über längere Zeit entwickelt und welchen Einfluss alltägliche Gewohnheiten darauf haben können. Darüber hinaus erfasst der Ring zentrale Gesundheitsdaten wie Schlaf, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Aktivität und Stresslevel. Ergänzt wird das durch Hinweise auf mögliche Schlafapnoe sowie Funktionen für die Frauengesundheit, etwa zur Zyklusbeobachtung. Auf Wunsch gibt der Ring dezente Vibrationssignale, beispielsweise bei längerer Inaktivität oder niedrigem Akkustand. Mit einer Dicke von 2,3 mm und einem Gewicht von 2,5 bis 3,5 Gramm lässt sich der Ring auch über längere Zeit angenehm tragen. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Nutzung bis zu 14 Tage. Für die Nutzung der Gesundheitsfunktionen in der RingConn-App ist kein zusätzliches Abonnement erforderlich. The One Ring kann seit dem 19. November 2026 für 419 Euro über den RingConn Online Store vorbestellt werden. Die Sonderedition ist ab Dezember in limitierter Stückzahl erhältlich.