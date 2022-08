Riesiger Akku, cooles Design, outdoor-geeignet: Doogee S89-Smartphone-Serie vorgestellt

Auf der offiziellen Website der Smartphone-Serie wird schnell ersichtlich, was Hersteller Doogee beabsichtigt. Mit der neuen Doogee S89 -Serie kommt nicht nur ein hochbeständiges Gerät auf den Markt, es hat auch ganz eigene Features, die potentielle Käufer:innen überzeugen sollen. Dazu gehört einerseits die verbaute Technik: Mit einem Akku, der unglaubliche 12.000 mAh fassen kann, einer 65 Watt-Schnellladelösung, einem atmenden LED-Licht an der Außenseite und einer 64 MP-Hauptkamera ist hier für jeden etwas dabei. Apropos Kamera: Sie bietet zudem einen 20 MP Nachtsicht-Sensor, ein Weitwinkelobjektiv (8 MP) und eine Makrolinse (ebenfalls 8 MP). Auf Letztere bin ich gespannt, denn sie sollte perfekt für die Makro-Fotografie sein! Seht selbst:

Das Doogee S89-Smartphone, ob Pro oder nicht, hebt sich aber auch noch optisch ab. Neben der bereits erwähnten LED-Funktionalität (ähnlich dem Nothing Phone) muss man auch noch das Design erwähnen. Denn diese LED lassen das Smartphone ähnlich wie Batman aussehen, und gemeinsam mit der Option, die Beleuchtung an Anrufe, Musik, Ladevorgang und mehr anzupassen, könnt ihr da schon ordentlich für Stimmung sorgen. Abgerundet wird alles durch ein 6,3 Zoll großes Display, vorinstalliertem Android 12, Wasserschutz nach IP68-Standard und einem MediaTek Helio P90-Prozessor. Das Smartphone wird voraussichtlich ab 22. August 2022 erhältlich sein, und der Preis wird wohl unter 500 Euro liegen. Was meint ihr dazu, wäre so etwas für euch interessant?