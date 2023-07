Rhythmus im Fieber: Ein neues Patapon: Ratatan wurde angekündigt!

Ratatan, ein Nachfolger des klassischen Rhythmus-Action-Spiels Patapon von PlayStation wurde auf dem BitSummit in Kyoto, Japan, vorgestellt.

Mehr über Ratatan

Ratatan wird von Patapon-Schöpfer Hiroyuki Kotani für nicht spezifizierte Plattformen mit Audio des ursprünglichen Patapon-Musikers Kemmei Adachi entwickelt. Das Spiel wird über eine Kickstarter Crowdfunding-Kampagne finanziert, die am 31. Juli beginnen soll. Patapon wurde ursprünglich 2007 für den PSP-Handheld veröffentlicht und ist ein rhythmisches 2D-Plattform-/Actionspiel, in dem ihr eine Armee niedlicher anthropomorpher Augäpfel befehligt. Mit Trommelschlägen im Takt könnt ihr verschiedene Anweisungen geben, wie etwa Marschieren, Rückzug, Angriff, Verteidigen, Hochspringen und mehr. Das Spiel erhielt zwei Fortsetzungen auf PSP, und die ersten beiden Spiele wurden mit 4K-Grafik auf PlayStation 4 remastered.

Nur wenige Details über Ratatan wurden während seines BitSummit-Panels enthüllt, aber die Entwickler des Spiels sagten vor der Enthüllung, dass das Spiel Roguelike-Elemente und Multiplayer für bis zu vier Spieler enthalten würde. “Die drei Hauptspielkonzepte sind über 100 süße Charaktere, die auf dem Bildschirm kämpfen, gleichzeitige Kämpfe mit vier Spielern und mehr Abenteuer- und Roguelike-Elemente als Patapon”, erklärte Produzent Kazuto Sakajiri in einem Interview. Hiroyuki Kotani, der die ursprünglichen Patapon-Spiele entwarf, sagte, er wolle eine Patapon-ähnliche Erfahrung machen, aber mit neuen Elementen. Er schloss auch nicht aus, in Zukunft mit Sony an einer traditionellen Fortsetzung zu arbeiten. Hier der Teaser-Trailer zum neuen Game: