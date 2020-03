Patapon 2 Remastered Test (PS4): Rhythmus-Spiel reloaded

Patapon 2 Remastered lässt euch als Gottheit über die Patapon regieren. Mit Rhythmus und Strategie gilt es, Levels zu überleben. Lest das Review!

Aller Anfang ist Rhythmus

Ihr seid allmächtig und führt den einst glorreichen Patapon-Stamm. Patapon sind kleine schwarze Wesen, die den Rhythmus an sich verehren und einst zu den mächtigsten Geschöpfen gehört haben. Allerdings gab es eine böse Zigoton-Armee, und eine Auseinandersetzung endete mit der Vertreibung der Patapon. Bis jetzt!

Ihr seid der/die Allmächtige, und ihr rührt die Kriegstrommel in Patapon 2 Remastered. Im Halbsekundentakt gebt ihr Befehle, damit ihr die Patapon in die Schlacht führt. Das Ziel ist klar, die Heimat will zurückerobert werden! Doch nicht nur der Rhythmus, auch die Strategie wird in Patapon 2 Remastered ganz groß geschrieben.

So wie im Vorgänger gibt es unterschiedliche Takte, die entweder für die Bewegung, die Verteidigung oder den Angriff vorgesehen sind. In über 30 Missionen müsst ihr sechs unterschiedliche Trommelschläge beherrschen. Durch den Takt entsteht in einer gewissen Weise ein rundenbasiertes Spielprinzip, und es liegt an euch, im richtigen Moment die korrekte Aktion zu setzen. Musikalisch und strategisch, so erwartet euch Patapon 2 Remastered! Übrigens dürft ihr euren Spielstand von Patapon Remastered übertragen, und dann geht es auch schon mit eurer ersten Aufgabe los: Den Baum des Lebens wiederherzustellen.

Die Trommelschläge

Die sechs Trommelschläge haben sich nicht verändert. Nach wie vor gilt es, im richtigen Rhythmus zu bleiben und Befehle zu geben. Die Abfolge Pata-Pata-Pata-Pon beispielsweise gibt die Anweisung zum Vorwärtsmarsch, gültig für die nächsten vier Takte. Danach müsst ihr einen erneuten Befehl korrekt im Takt eingeben, ansonsten passiert rein gar nichts! Pon-Pon-Pata-Pon lässt die Patapon in die Attacke übergehen. Chaka-Chaka-Pata-Pon wiederum führt dazu, dass sich eure Patapon gewissermaßen einigeln und Schaden weitestgehend vermeiden.

Das hilft euch aber trotzdem nicht viel, wenn beispielsweise ein flammenspeiender Saurier hinter euch her ist und euch den schwarzen Bürzel verbrennt. Ihr müsst also selbst wissen, wann Kampf und wann Fersengeld geben angesagt ist! Da Patapon 2 Remastered rein vom Rhythmus abhängt, seid ihr ausschließlich damit gefordert, im Takt zu bleiben. Gebt ihr Befehle zur richtigen Zeit, könnt ihr euch bis zum Fieber-Modus hangeln, in denen die Patapon ihre ganze Kraft entfesseln. Patapon 2 Remastered tut aber sein Möglichstes, euch mit Audio-Ablenkungen aus dem Takt zu bringen. Es empfiehlt sich, den blinkenden Rand des Bildschirms im Auge zu halten … Trailer gefällig?