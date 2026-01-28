Ravensburger enthüllt spannende Neuheiten für Frühling 2026

Ravensburger hat seine Brettspiel-Neuheiten für das Frühjahr 2026 vorgestellt, mit Fokus auf Familien-, Party- und Abenteuerspiele.

Zu den Ravensburger-Neuheiten 2026

Die Palette reicht von Neuauflagen Klassikern bis zu innovativen Kooperationsspielen und Krimi-Abenteuern. Wir haben dabei unserer Highlights der Brettspiele hervorgehoben!

Back Tales: Die Smaragd Hochzeit

(1-6 Spieler, ab 12 Jahren, 60-90 Min.)

Fortsetzung der Abenteuerreihen, bei der wir als Agent Nyx eine Festplatte suchen. Das Spiel bietet uns verschiedenste narrative Entscheidungen mit speziellen Karten (149 Karten). Für Wiederspielwert ist daher bestens gesorgt, da kein Durchgang dem anderen gleicht!

echoes: Die Rose

(1-4 Spieler, ab 12 Jahren)

In diesem Audio-Krimi in Paris der 1920er Jahre dreht sich die Handlung um mysteriöse Geschenke. Die Rose ist eine Fortsetzung der beliebten Hörspiel-Serie.

Las Vegas

(2-6 Spieler, ab 8 Jahren, 30-45 Min.)

Hier handelt es sich um eine Neuauflage des Würfelklassikers mit Erweiterungen (Biggies, Einarmiger Bandit).

Much too much?!

(2-6 Spieler, ab 14 Jahren, 30-45 Min.)

Hier erwartet uns ein Quiz-Partyspiel mit über 200 Faktenfragen, bei dem Schätzungen zählen. Aber nur nicht zu viel übertreiben, denn das kostet euch wertvolle Punkte!

Snackaroo

(2-5 Spieler, ab 6 Jahren, 15 Min.)

Schnelles Kinderspiel um Tiere und Snacks. Wer kann sich die meisten leckeren Snacks sichern?

Vision

(4-6 Spieler, ab 8 Jahren, 20-30 Min.)

Vision ist ein kooperatives Ablegespiel im Team, bei dem unterschiedlichste Kartenauswirkungen möglichst optimal abgestimmt werden müssen.

Werwölfe – Special Edition

(3-10 Spieler, ab 9 Jahren, 10 Min.)

Die Special Edition ist eine Sammlung beliebter Rollen aus früheren Erweiterungspaketen.

Ravensburger betont, wie für den Verlag schon üblich, zugängliche Mechaniken für Familien und Gruppen, mit Preisen ab ca. 10,- Euro. Ist da etwas für euch dabei?