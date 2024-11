Ratatan kommt 2025 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch mit Patapon-Feeling

Patapons spiritueller Nachfolger Ratatan hat einen neuen Trailer erhalten, der bestätigt, auf welchen Plattformen das Spiel veröffentlicht wird. Lest hier mehr!

Über Ratatan

Der Trailer, der unten angesehen werden kann, kündigt an, dass das kommende Rhythmusspiel für PS5, PS4, Xbox Series, Switch und PC veröffentlicht wird. Das Spiel wurde Anfang des Jahres durch Crowdfunding finanziert, erreichte innerhalb einer Stunde nach seinem Start sein Finanzierungsziel von 20 Millionen Yen (123.000 Euro) und sammelte mehr als das 10-fache dieses ursprüngliche Ziels. “Wir sind tatsächlich ziemlich weit im Produktionszyklus und sind sehr zuversichtlich, bis April 2025 alles ins Spiel zu bringen!“, so Entwickler Ratata Arts Anfang dieses Jahres in einer FAQ.

Eine PC-Beta ist geplant und wird “höchstwahrscheinlich” in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres stattfinden, wobei auch Konsolentests geprüft werden, aber noch nicht bestätigt werden müssen. Patapon wurde ursprünglich 2007 für PlayStation Portable veröffentlicht und ist ein rhythmbasiertes 2D-Plattform-/Actionspiel, in dem die Spieler eine Armee niedlicher anthropomorpher Augäpfel, die als “Patapons” bekannt sind, befehligen, die angewiesen werden können, sich mit einer Sequenz von Trommelschlägen vorwärts zu bewegen, anzugreifen, zu verteidigen und sich zurückzuziehen. Das Spiel erhielt zwei Fortsetzungen auf PSP, und die ersten beiden Spiele wurden mit 4K-Visuals für PS4 remastert.