Ratatan erscheint 2025, bricht eigenes Finanzierungsziel um das Zehnfache

Das Video erschien, nachdem der Titel das Ende seiner erfolgreich abgeschlossenen Kickstarter-Kampagne erreicht hatte. Der neue Ableger erreichte sein Finanzierungsziel von 20 Millionen Yen (130.000 Euro) innerhalb einer Stunde nach seinem Start und erhöhte sich insgesamt um das 10-fache dieses ursprünglichen Ziels. Fast 15.000 Unterstützer hatten bis zum Ende der Kampagne über 219,3 Millionen Yen (1,4 Millionen Euro) zugesagt, was dazu führte, dass das Projekt mehrere Stretch-Ziele erreichte. Dazu gehören die Entwicklung einer Konsolenversion des Spiels und eine Zusammenarbeit mit David Wise, dem ehemaligen Rare-Komponisten, der die Musik für die Donkey Kong Country -Serie erstellt hat. “Selten können Sie das Schicksal der Schöpfer, die Ihnen wichtig sind, direkt beeinflussen, aber diese Gruppe hat das getan” , sagte der Entwickler Ratata Arts in einem Kickstarter-Update.

“Sie haben uns befähigt und uns eine großartige Gelegenheit gegeben. Wir werden unser Bestes tun, um dies zu einem Projekt zu machen, an dem Sie stolz sind, teilgenommen zu haben”. Ratatan wird für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht. “Wir sind eigentlich ziemlich weit im Produktionszyklus und sind sehr zuversichtlich, bis April 2025 alles ins Spiel zu bringen!” Eine PC-Beta ist geplant und wird “höchstwahrscheinlich” in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres stattfinden, wobei auch Konsolentests in Betracht gezogen werden. “Die drei Hauptspielkonzepte sind über 100 süße Charaktere, die sich auf dem Bildschirm ausbreiten, gleichzeitige Kämpfe mit vier Spielern und mehr Abenteuer- und Roguelike-Elemente als Patapon”, erklärte Produzent Kazuto Sakajiri bereits. Sehr cool, dass das Projekt etwas geworden ist – freuen wir uns schon auf das Frühjahr 2025!