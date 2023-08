Das Patapon-like Ratatan wurde bereits via Kickstarter finanziert

Der spirituelle Nachfolger von Patapon, Ratatan, wurde in weniger als einer Stunde auf Kickstarter finanziert. Die Fans haben gesprochen!

Mehr zu Ratatan

Unter der Leitung des Patapon-Schöpfers Hiroyuki Kotani mit Audio des ursprünglichen Patapon-Musikers Kemmei Adachi ist das Spiel ein spiritueller Nachfolger der Kult-Klassiker-PlayStation-Serie Patapon. Via Kickstarter-Kampagne wollte das Team zumindest 127.164,- Euro auf die Beine stellen, und zum Zeitpunkt des Schreibens hat Ratatan dank 4.177 Unterstützern bereits über 446.000,- Euro an Unterstützungsgeldern sicher. 30 Tage haben die Fans noch, um weitere Unterstützung anzumelden – was gut ist, denn damit werden mit den Stretch-Goals auch Konsolenversionen, ein Minispiel und mehr freigeschaltet. Ganz günstig ist die Kickstarter-Kampagne jedenfalls nicht, denn anstatt mit niedrigen Unterstützungsoptionen zu locken, verlangt das Team hinter dem Titel zumindest 44 Euro an Unterstützung, das bringt euch einen Beta-Zugang sowie die digitale Vollversion im April 2025 ein.

Mehr Geld bringt natürlich mehr Belohnungen, aber das ist höchstwahrscheinlich nur für Hardcore-Fans der Spiele-Serie interessant. Patapon wurde ursprünglich 2007 für den PSP-Handheld veröffentlicht und ist ein rhythmisches 2D-Plattform-/Actionspiel, in dem die Spieler eine Armee niedlicher Augäpfel-Figuren befehlen, die als “Patapons” bekannt sind und befohlen werden können, sich mit einer Sequenz von Trommelschlägen vorwärts zu bewegen, anzugreifen, zu verteidigen. Das Spiel erhielt zwei Fortsetzungen auf PSP, und die ersten beiden Spiele wurden mit 4K-Grafik auf PlayStation 4 remastert. “Die drei Hauptspielkonzepte sind über 100 süße Charaktere, die auf dem Bildschirm kämpfen, gleichzeitige Kämpfe mit vier Spielern und mehr Abenteuer- und Roguelike-Elemente als Patapon”, erklärte Produzent Kazuto Sakajiri.