Project Buramato: Zelda BOTW-like Action-Adventure für 2022 angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans von Open-World-Action-Adventures die einen Hauch von Mystik mit sich bringen – Ozysoft kündigte mit dem 3D-Action-Adventure Project Buramato einen überaus interessanten Genre-Vertreter an, der laut letzten Informationen Ende 2022 für PlayStation, Xbox und Switch erscheinen soll. Wer nicht ganz so lange warten will, kann sich laut dem Trailer noch dieses Jahr auf eine Prototype Alpha Demo im Q4 2021 freuen.

Features des Spiels im Überblick

Third-Person-3D-Action-Plattformer

Mystische halb-offene Spielwelt, die auf traditionellen Volksmärchen von Borneo – Insel im Malaiischen Archipel in Südostasien – aufbaut

Spannende Kämpfe voller Magie

Das Spiel erinnert hie und dar an Elemente von Nintendos Kassenschlager The Legend of Zelda: Breath of the Wild – der auch 2022 eine Fortsetzung erhalten soll.