The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 für 2022 angekündigt

Im Jahr 2017 sorgte The Legend of Zelda: Breath of the Wild für frischen Wind in Nintendo’s Kult-Franchise und setzte damit außerdem neue Standards für Open-World Spiele in der gesamten Branche. Kein Wunder, dass der erste Teaser zum Sequel vor zwei Jahren für Euphorie unter Fans führte. Seither breitete Nintendo allerdings den Mantel des Schweigens über das wohl heißest ersehnte Spiel unter Anhängerinnen und Anhängern von Nintendo’s Hybrid-Konsole. Im E3 Nintendo-Direct präsentiert uns The Legend of Zelda Producer Eiji Aonuma nun endlich einen neuen Trailer mit einigen spannenden Einblicken.

Für The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wird laut Nintendo ein Release im Jahr 2022 angepeilt.