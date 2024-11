Probespielen! Dynasty Warriors: Origins als Demo-Version verfügbar

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Omega Force werden am 22. November eine Demo für Dynasty Warriors: Origins veröffentlichen.

Mehr über Dynasty Warriors: Origins

In der Demo könnt ihr die Schlacht von Sishui Gate spielen, die gleiche Schlacht wie bei der Tokyo Game Show-Demo. Allerdings wurde das Erlebnis mit zusätzlichen Elementen verbessert, die bei der Tokyo Game Show nicht enthalten waren, was einen substanzielleren und herausfordernderen Kampf ermöglicht. Außerdem gibt es diesmal kein Zeitlimit, also können wir es nach Herzenslust genießen! Während der Demo können wir aus vier Arten von Waffen wählen: Schwert, Guandao, Pudao und Räder; sowie Optionen zum Anpassen von Kunst, Edelsteinen und Zubehör. Aber nehmt den Kampf nicht auf die leichte Schulter, denn der stärkste Offizier des Franchise, Lu Bu, wird unser Gegner!

Damit nicht genug, sowohl das Spiel selbst wie auch die Demo wurden für die PS5 Pro-Konsole verbessert. Neben der Demo-Veröffentlichung beginnen auch die Vorbestellungen für das Spiel am 22. November. Bestellt das Spiel vor, um das Bonus-Kollaborationskostüm “Nameless Warrior Garb” aus dem düsteren Action-Rollenspiel Three Kingdoms, Wo Long: Fallen Dynasty, zu erhalten. Lange dauert es dann ohnehin nicht mehr, denn Dynasty Warriors: Origins erscheint am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam. Neuer Trailer gefällig? Hier ist einer für euch!