Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition erscheint am 6. Februar 2024

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition kommt am 6. Februar in die digitalen Stores, wie von Koei Tecmo und Team Ninja angekündigt wurde. Seit dem Release im März 2023 hat sich einiges getan!

Mehr zu Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition

Diese Ausgabe des Action-RPGs enthält drei DLC-Pakete sowie zusätzliche Gegenstände. Es enthält auch alle Updates für das Spiel, einschließlich Ausrüstung und Phasen aus der Zusammenarbeit mit Naraka: Bladepoint, Lies of P und Nioh 2. Aufruhr in Jingxiang wurde im Dezember veröffentlicht und ist der dritte DLC für das Spiel, der natürlich inbegriffen ist. Die drei DLC-Pakete sind Schlacht von Zhongyuan, Eroberer von Jiangdong und Aufruhr in Jingxiang. Aufruhr in Jingxiang ist eine zusätzliche Geschichte, die Liu Beis Kräfte zeigt, die sich gegen die Bedrohung durch das Elixier wehren. Es kommt mit der Peitschen-Waffenkategorie, neuen Generälen wie Guan Ping und Lady Mi, neuen Feinden, neuen Dämonen und dem neuen Stratagem-System sowie neuer Ausrüstung und höheren Schwierigkeitsstufen.