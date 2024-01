Prince of Persia: The Lost Crown hilft euch beim Erinnern und Orientieren

Prince of Persia: The Lost Crown bringt eine ganz neue Zugänglichkeitsfunktion mit, die wir wohl fortan in jedem Metroidvania sehen möchten. Das kam im aktuellen Video zu Ubisofts kommendem Action-Spektakel auf!

Über The Lost Crown

Etwas, das man allgemein über Metroidvania-Spiele sagen kann, ist, dass sie ziemlich herausfordernd sind, was die Orientierung angeht. Oft fragt man sich, wo dieser eine Ort noch war, und dann befindet man sich schon auf der Suche, bis man mehr oder minder zufällig dort ankommt. Das kommende Prince of Persia: The Lost Crown bietet euch hier eine coole Option an, nämlich die Memory Shards-Funktion. Was bringen diese Erinnerungsscherben? Sie machen einen Screenshot und heften ihn an eure Karte. Wenn ihr euch im Spiel dann über diesen Abschnitt auf der Karte bewegt, seht ihr dann diesen Screenshot, der als Erinnerung daran dient, wie er aussah, als ihr euch zuletzt dort befunden habt. “Eigentlich ist es eine neue Funktion für diese Art von Spielen”, erklärte der leitende Gameplay-Programmierer Cristophe de Labrouche im Deep Dive-Video.