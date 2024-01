PC-Anforderungen und Details zu Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht

Zwei Wochen vor dem Release hat Ubisoft die offiziellen PC-Spezifikationen und Anforderungen für Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht.

Über Prince of Persia: The Lost Crown

Im Folgenden findet ihr die PC-Spezifikationen und Anforderungen für Prince of Persia: The Lost Crown und die erwartete Leistung des Spiels auf Konsolen.

Minimalanforderungen:

Leistung: Full HD (1920 x 1080), 60 FPS, normale Qualität

CPU: Intel Core i5-4460 3,4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB (Dual-Channel-Setup)

Festplattenspeicher: 30 GB

DirectX-Version: DirectX 11

Betriebssystem: Windows 10/11 (nur 64-Bit)

Empfohlene Spezifikationen:

Leistung: QHD (2560 x 1440), 60 FPS, hohe Qualität

CPU: Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB (Dual-Channel-Setup)

Festplattenspeicher: 30 GB

DirectX-Version: DirectX 11

Betriebssystem: Windows 10/11 (nur 64-Bit)

Anforderungen für Ultra:

Leistung: 4K (3840 x 2160), 60 FPS, Ultra-Qualität

CPU: Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)

RAM: 8 GB (Dual-Channel-Setup)

Festplattenspeicher: 30 GB

DirectX-Version: DirectX 11

Betriebssystem: Windows 10/11 (nur 64-Bit)

Konsolen-Leistungsdaten

Nintendo Switch: 720p/60 FPS im Handheld-Modus, 1080p/60FPS im TV-Modus

PS5: 4K/120 FPS

PS4 Pro: 4K/60 FPS

PS4: 1080p/60 FPS

Xbox Serie X: 4K/120 FPS

Xbox Serie S: 1440p/60 FPS

Xbox One X: 4K/60 FPS

Xbox One S: 1080p/60 FPS

Xbox One: 1080p/60 FPS

Technisch ist Prince of Persia: The Lost Crown absolut nicht anspruchsvoll. Für die meisten Geräte sollte auch die Ultra-Anforderung mehr als schaffbar sein: 8 GB Arbeitsspeicher, eine GTX 1060-Grafikkarte (acht Jahre alt!) und 30 GB Speicherplatz hat man schnell einmal beisammen. Unabhängig davon, womit ihr das Game spielen wollt, ihr dürft auf jeden Fall mit einem flüssigen Erlebnis rechnen. Der Titel erscheint am 18. Jänner 2024 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen, Nintendo Switch sowie Amazon Luna.