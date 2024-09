Prince of Persia: The Lost Crown Mask of Darkness ab sofort erhätlich

Ubisoft gab bekannt, dass der Story-DLC Mask of Darkness, das letzte Update für das von der Kritik gefeierte Prince of Persia: The Lost Crown, ab sofort erhältlich ist. Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness fügt ein spannendes und düsteres neues Kapitel der Geschichte von Sargon hinzu. Die Spieler:innen können eine epische Erweiterung in einer brandneuen, miteinander verbundenen Welt mit exklusiven Biomen erkunden, die auf der erfolgreichen Basis dieses von Metroidvania inspirierten Spiels aufbaut.

Sargon wird von einer der Attentatsspezialistinnen der Unsterblichen, Radjen, gejagt. Als er ihr schließlich gegenübersteht, wird er in ihrem Gedankenpalast gefangen, einer korrumpierten Dimension dunkler Magie, die traumartige Landschaften und Kreationen aus dem Jenseits beherbergt. Während Sargon Ziel einer tödlichen Menschenjagd wird und seine Seele auf dem Spiel steht, muss er sich seinen Weg durch alptraumhafte Umgebungen bahnen und epische Schlachten führen, um die Geheimnisse hinter der Mask of Darkness zu lüften, die tief in Radjens Geist verborgen sind. In dieser neuen Geschichte entdecken die Spieler:innen vier überraschende und surreale neue Biome mit mehr als zehn neuen Arten von Hindernissen, darunter tödliche Fallen und gnadenlose Mechanismen, die von Lasern bis zu Teleportationsportalen reichen. Zwischen den Jump’n’Run-Sequenzen treffen sie auf sechs neue Feindarchetypen und drei epische Bosse und lernen neue Kampffähigkeiten kennen, die sie dank dreier neuer Amulette erhalten.