Pokémon Legends Z-A (Switch) angekündigt: Nintendo bringt neues Game 2025

Ein weiteres Pokémon-Legenden-Spiel ist auf dem Weg, genannt Pokémon Legends Z-A, und es ist derzeit für 2025 geplant.

Mehr zu Pokémon Legends Z-A

Der aktuelle Teaser-Trailer zeigt Pikachu, wie er durch eine Blaupausenstadt läuft, in der viele verschiedene Pokémon rumhängen. Schließlich enthüllt der Text den “Urban Redevelopment Plan” für Lumiose City – eine zentrale Lage in der Region Kalos, der Heimat von Pokémon X und Y. Pokemon Legends Z-A, wie es genannt zu werden scheint, ist ein neuer Eintrag in der Legends-Serie und könnte ein interessanter Blick auf die Ursprünge eines anderen geliebten Ortes sein. Die Serie begann 2022 mit Pokémon Legends Arceus als interessanter Nebenzweig der Hauptserie. Es transportierte seinen Protagonisten in der Zeit zurück in die frühen Tage der Diamant- und Perlenregion und konzentrierte sich viel mehr auf das Fangen, Sammeln und Erkunden.

Und zu niemandes Überraschung kam Pokémon Legends Arceus durch die Bank ziemlich gut an. Jetzt, besonders nach den Problemen, die wir von Pokémon Karmesin und Purpur mitbekommen haben, könnte ein Legends-Spiel für zwischendurch ein gutes Zeichen sein. Wichtig zu erwähnen ist, dass Pokémon Legends Z-A erst 2025 auf den Markt kommt. Einerseits bedeutet dies, dass 2024 wohl kein einziges Pokémon-Spiel herauskommt, und andererseits wird die Nintendo Switch auch 2025 noch gut mit Spielen versorgt werden. Ein Dämpfer für all jene, die bereits sehnsüchtig auf die Nachfolgekonsole (geplant für 2025) warten? So oder so, die Hybridkonsole ist auf dem Weg, die meistverkaufte Spielkonsole aller Zeiten zu werden. Gratulation an Nintendo gleich schon mal vorab!