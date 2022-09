Pocketalk App: Cloud-basierte App übersetzt 82 Sprachen

Pocketalk hat mit der Pocketalk App die erste mobile App (iOS und Android) des Unternehmes vorgestellt, die cloud-basiert 82 Sprachen übersetzt.

Übersetzungen für alltägliche Gespräche

Die Pocketalk App gibt den Menschen die Freiheit, sich in Gesprächen in vielen Sprachen selbstbewusster auszudrücken. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Gesprächspartner:innen euch besser versteht, und überbrückt auf diese Weise noch bestehende Sprachlücken. Die App eignet sich für zwanglose, spontane Gespräche im Alltag und ist der ideale Begleiter für Reisen ins Ausland und für den Aufbau engerer Beziehungen zu Verwandten, die vielleicht nur ihre eigene Muttersprache sprechen. Sie ist außerdem gut geeignet für Gespräche mit internationalen Freund:innen oder Kolleg:innen und für den persönlichen Austausch bei informellen Treffen oder im Laden um die Ecke.

Die Pocketalk App ist eine nützliche Ergänzung zu der bereits bestehenden Reihe von Produkten für Sprachübersetzungen, darunter Pocketalk S und Pocketalk Plus, die besonders erfolgreich die Kommunikation auf Reisen, im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie in der Logistik verbessern (anerkannt von HIPAA und GDPR). Ist die Pocketalk App einmal auf ein mobiles Gerät oder Tablet der Wahl heruntergeladen, schafft sie neue Möglichkeiten für Unterhaltungen unterwegs und die Unterstützung bei Übersetzungen, wann immer mehrere Sprachen gesprochen werden.

Die Pocketalk App im aktiven Einsatz

Sobald die Pocketalk App auf ein Smartphone oder anderes Gerät heruntergeladen ist, wählt man die Sprache, in der man sprechen möchte, sowie die Sprache, in die man übersetzen möchte. Halten Sie dann die Taste “Übersetzen” auf Ihrem Bildschirm gedrückt und sprechen Sie, um die Funktion zu aktivieren. Während Sie sprechen, wird die App den Text in die Sprache übersetzen, die man ausgewählt hat.

Weitere Funktionen der App sind:

Übersetzung per Knopfdruck für einfachere Varianten in weniger Schritten;

Kamera für Text-to-Translate, mit der die Kamera Ihres Telefons oder Tablets digitalen Text, geschriebene Wörter und Zeichen sofort erkennen und übersetzen kann; sowie

Umrechnungsfunktion, die für Währungen und Angaben von Längen- und Breitengraden oder Temperatur eingesetzt werden kann.

Die Pocketalk App kann im App Store und bei Google Play für 2,99 Dollar monatlich oder 29,99 Dollar jährlich erworben werden und bietet Abonnent:innen eine Verbindung, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Die kostenlose dreitägige Testversion kann nach dem ersten Download der App aktiviert werden.