PlayStation Blog: Mehr Details zur Sony PlayStation VR2 (PSVR2) bekanntgegeben

Der Eintrag startet wie folgt: Heute freue ich mich besonders, das wunderschöne neue Design der PlayStation VR2 vorstellen zu können, einem VR-Headset der nächsten Generation. Noch dazu kann ich nun den aktualisierten und endgültigen Entwurf unseres PlayStation VR2 Sense-Controllers enthüllen. Das PSVR 2-Headset ist genau wie der PS VR2 Sense-Controller in einem kugelförmigen Design gehalten. Die Kugelform repräsentiert die 360-Grad-Ansicht, die Spieler in der virtuellen Realität betreten, auf raffinierte Weise. Hier an dieser Stelle eine Bildergalerie für euch:

PSVR2: Mehr Leistung, bessere Lüftung, mehr Komfort

So gut wie alles wird im offiziellen Blogbeitrag versprochen: Wenn PSVR2 (voraussichtlich vor Weihnachten 2022) auf den Markt kommt, werden Spiele in der virtuellen Realität einen großen Sprung nach vorn machen. Das PSVR2-System wartet mit zahlreichen spannenden neuen Funktionen auf, darunter atemberaubende Grafiktreue in 4K HDR und hochmodernes grafisches Rendering, verbessertes Tracking, unter anderem auch Inside-out-Tracking, neue Sense Technology-Funktionen wie Headset-Feedback und der neue, intuitive Sense-Controller, der ein unglaublich tiefes Eintauchen ermöglicht. Außerdem ist das System mit einem einfachen USB-C-Kabel ausgestattet, sodass ihr sofort eine Verbindung zu euren Spielen herstellen könnt. Einige Spieleentwickler haben bereits PSVR2-Entwicklungskits erhalten und wir freuen uns auf das, was sie sich einfallen lassen werden, um mitreißende Spielerlebnisse in der virtuellen Realität zu bieten. Spannend ist auch, dass es verschiedene Farben zu geben scheint – vielleicht wird es ähnlich wie bei den DualSense-Controllern?

Die Technik des Geräts

Noch dazu sind die technischen Spezifikationen des Headsets seit der CES 2022 bereits bekannt. Wir können erwarten, dass PSVR 2 OLED-Displays mit einer Auflösung von 2000 x 2040 pro Auge bietet, was eine fast vierfache Verbesserung gegenüber dem 1080p-Ausgang des Originals darstellt. Die integrierten Kopfhörer des Headsets werden auch die 3D-Audio-Technologie von Sony nutzen. Darüber hinaus wird die PSVR 2 90 Hz- und 120 Hz-Bildwiederholfrequenzen mit einem 110-Grad-Sichtfeld erreichen können. Das Headset wird zudem über eine integrierte sechsachsige Bewegungserkennung (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser) sowie einen IR-Näherungssensor verfügen.

Das Controller-Tracking wird von vier Kameras am Headset selbst bereitgestellt, während eine IR-Kamera Eyetracking pro Auge bietet. Um die Dinge ein wenig immersiver zu machen, unterstützt das PSVR 2-Headset auch Vibrationsfeedback. Und im Gegensatz zum ursprünglichen PSVR verspricht Sony, dass das neue Gerät einen viel einfacheren Einrichtungsprozess haben wird, bei dem nur ein einziges USB-C-Kabel direkt an die PS5-Konsole angeschlossen werden muss. Sony muss noch Preis und einen Zeitrahmen für das Zubehör nennen, aber es reicht wohl für uns Fans. Was haltet ihr von diesem nächsten Schritt? So wird übrigens das erste VR-Erlebnis aus dem Hause Sony aussehen: