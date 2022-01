PS5 DualSense Wireless-Controller ab sofort in neuen Farben erhältlich

Ab sofort PS5 DualSense Wireless-Controller in den neuen Farben Starlight Blue, Nova Pink sowie Galactic Purple erhältlich. Passend dazu stehen ab dem 21. Januar 2022 die bereits enthüllten Konsolen-Cover für die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk als auch für die PS5-Digital Edition in den Varianten Midnight Black und Cosmic Red zum Kauf zur Verfügung.