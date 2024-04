Plaion hat Kingdom Come: Deliverance 2 noch für 2024 angekündigt

Wie zuvor über einen durchgesickerten Trailer enthüllt, wird Kingdom Come: Deliverance 2 später in diesem Jahr für PS5, Xbox Serie-Konsolen und PC veröffentlicht. Das Spiel wurde offiziell in einem 13-minütigen Spiel-Enthüllungsvideo enthüllt, das den ersten Trailer zeigte und weitere Informationen über die Handlung und die Funktionen gab. Das Spiel wird auf zwei Karten stattfinden, sodass es doppelt so groß ist wie das erste Spiel. Das Kampfsystem des Spiels wurde überarbeitet, mit neuen Fernwaffen wie Armbrüsten und “frühen Schießpulverwaffen”. Plaion hat erst im letzten Monat eine Switch-Version des ursprünglichen Vorgängertitels veröffentlicht. Das Spiel wurde von Saber Interactive auf die Konsole von Nintendo portiert.

“Kingdom Come: Deliverance 2 taucht zurück in die herzklopfende Welt des Böhmens des 15. Jahrhunderts (Mitteleuropa) und geht dort an, wo sein Vorgänger aufgehört hat, und stößt die Spieler in die Schuhe von Henry, dem standhaften Sohn eines Schmieds, der in eine turbulente Geschichte von Rache, Verrat und Selbstfindung verwickelt ist”, heißt es in der Beschreibung des Spiels. “In dieser packenden Fortsetzung werden die Spieler eine sorgfältig gestaltete mittelalterliche Landschaft durchqueren, von den bescheidenen Grenzen einer Schmiede bis zur Größe der königlichen Gerichte, während sie durch die tückischen Strömungen eines Königreichs navigieren, das durch den Bürgerkrieg zerrissen ist.“