Pizza Tower ist ab sofort auf Nintendo Switch verfügbar

Der beliebte Plattformer Pizza Tower ist ab sofort auf Nintendo Switch spielbar, wie auf dem Indie World Event des Unternehmens enthüllt wurde.

Mehr zu Pizza Tower

Es ist an der Zeit, dass der Titel auf einer Nintendo-Konsole ist, da er sich fast wie ein Nintendo-Spiel anfühlt. Pizza Tower ist ein hektischer 2D-Sidescroller, der viel aus dem Wario-Franchise und, in geringerem Maße, aus den Mario– und Sonic-Spielen hernimmt. Das Spiel lässt euch als Peppino Spaghetti den namensgebenden Turm erklimmen, um gegen eine empfindungsfähige Pizza zu kämpfen, die so etwas wie der Bowser des italienischen Essens ist. Das Spiel wurde größtenteils von jemandem namens McPig entworfen und der Soundtrack wurde von einem Gymnasiasten erstellt. Habe ich bereits erwähnt, dass es ein Indie-Titel ist?

Pizza Tower glänzt jedoch beim Gameplay. Die Bewegung fühlt sich perfekt an, so dass der Plattformer richtig qualitativ ist. Er wurde zu einem Nintendo-ähnlichen Glanz aufpoliert, was für einen Highschool-Schüler und jemanden, der den Spitznamen McPig trägt, eine ziemliche Leistung ist. Es gibt Unmengen von vollständig realisierten Fähigkeiten und eine Hingabe an Geschwindigkeit direkt von Sonic. Außerdem kann Peppino nicht sterben, was verrückte Experimente mit den Sprüngen ermöglicht. Mit anderen Worten, es ist ein verdammt gutes Spiel und jetzt ist es auf einer Nintendo-Konsole. Gebt ihr dem Titel eine Chance?