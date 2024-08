Nintendo hält heute um 16 Uhr ein Nintendo Direct/Indie World Showcase ab

Nintendo wird am Dienstag, den 27. August, eine neue Nintendo Direct und Indie World-Präsentation ausstrahlen, einen zweiteiligen Stream.

Mehr zur Nintendo Direct

Heute erwartet uns also ein Stream, der eine Hälfte Partner Showcase, eine Hälfte Indie World ist. Das bedeutet, dass wir erwarten können, dass der Fokus des neuen Nintendo Direct auf Spielen von großen Drittanbietern und Spielen von kleineren, unabhängigen Entwicklern liegt. Der Nintendo Direct/Indie World-Stream am Dienstag dauert etwa 40 Minuten – er wird auf Nintendos YouTube- und Twitch-Kanälen gestreamt. Und bevor ihr euch irgendwelche Hoffnungen auf eine zufällige Enthüllung der Switch 2 machen solltet, sagt Nintendo: “In keiner dieser Präsentationen wird der Nachfolger von Nintendo Switch erwähnt”.

Stattdessen kommen Details zu Spielen für Nintendo Switch, die nicht direkt von Nintendo selbst stammen. Dazu könnten kommende Spiele von Drittanbietern wie Disney Epic Mickey: Rebrushed, Sonic X Shadow Generations, Yars Rising, Gundam Breaker 4 und die Ace Attorney Investigations Collection gehören. Die Switch 2 kommt Berichten zufolge irgendwann Anfang 2025, und wir hören möglicherweise erst in diesem Herbst oder Winter offizielle Details von Nintendo auf dieser Konsole der nächsten Generation. Bis die Switch 2 ankommt, müssen sich die Besitzer des ursprünglichen Switch bei kommenden Spielen wie The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree, Mario & Luigi: Brothership und Metroid Prime 4 unterhalten – was auch keine schlechte Liste ist!