PITAKA MagEZ Case 4 & MagEZ Case Pro 4 Test: iPhone 15, sicher verwahrt

Für Käufer:innen eines brandneuen iPhone 15-Modells hat PITAKA mit den MagEZ Case 4-Produkten eine gute Hülle im Portfolio!

PITAKA ist für sein Zubehör schon wohlbekannt: Nicht nur Bänder für die Apple Watch, auch Rundumlösungen bezüglich des Ladevorgangs gibt es im Angebot zu finden. Sämtliche Produkte eint die Wahl der durchaus interessanten Materialien – fast überall werden Aramidfasern und Carbon verwendet. Nicht nur dies, zudem sind sämtliche Schutzprodukte extrem dünn, extrem leicht und auch extrem langlebig. Das macht auch vor den aktuellsten Hüllen namens MagEZ Case 4 (zur offiziellen Website) sowie MagEZ Case Pro 4 (zur offiziellen Website) nicht Halt! Also widmen wir uns den neuesten Produkten aus dem Hause PITAKA im Praxistest – halten die Hüllen, was der Hersteller so alles verspricht?

Der erste Eindruck

Wer schon andere Produkte von PITAKA kennt, weiß genau, was uns hier erwartet. Denn kaum sind die beiden Hüllen aus ihrer Verpackung genommen, sind sie äußerst dezent gehalten. Während das MagEZ Case Pro 4 mit seiner Robustheit glänzt, beträgt die Dicke des Materials gerade mal 1,65 mm, und das Gesamtgewicht 35 Gramm. Einen weiteren Schritt in Richtung Unauffälligkeit macht das MagEZ Case 4, denn seine Dicke wird mit 0,95 bis 1,15 mm angegeben, und das Gewicht beträgt gerade mal um die 20 Gramm. Wer schon mal mit anderen Hüllen zu tun hatte und sich über die gewichtige Panzerung beschwert hat, liegt hier goldrichtig, da ihr einen umfassenden Schutz bekommt, der sich nicht sehr spürbar in der Masse niederschlägt.

Beim MagEZ Case 4 wird neben Aramidfaser auch eine Aluminiumlegierung verwendet, um zur gewünschten Haptik und Optik zu gelangen. Während die grundsätzlichen Verfahren bei den PITAKA-Produkten ähnlich sind, kommen beim MagEZ Case Pro 4 zusätzlich auch TPU und Nappaleder zum Einsatz. Das führt zu einem gewissen Premium-Feel, aber das soll keine Kritik am regulären Case sein. Denn dies spürt ihr ausschließlich im Direktvergleich, und dementsprechend dezent ist da der Unterschied gehalten! Eine weitere Differenz ist, dass das Standard-Case offiziell einen teilweisen Schutzgrad verspricht, wohingegen das Pro-Case einen Rundumschutz mitbringt. Aber rein vom Ersteindruck können beide Hüllen voll überzeugen, das macht der Hersteller klasse!

Die Cases im Alltag

Dieser Eindruck setzt sich dann natürlich auch bei der Verwendung fort. Beginnen möchte ich diesen Absatz mit dem MagEZ Case 4, das sich als äußerst schlank und leicht positioniert. Es passt perfekt auf das iPhone 15, und nach einem Klacken sitzt es bombenfest auf eurem Gerät. Anstatt einen vollständigen Rundumschutz zu gewährleisten, spart es gewisse Dinge wie die Lautstärkeregelung, den Standby-Knopf oder die Lautsprecher samt USB-C-Buchse an der unteren Kante einfach aus. Das sieht sehr cool aus und führt zu einem geringeren Gewicht, aber da die Hülle trotzdem minimal hervorragt, ist für Schutz beim Herunterfallen auf gerade Flächen gesorgt. Auch bei der Front ist das so, da liegt euer Smartphone statt auf dem Display auf den Rändern des Case.

Für mehr Sicherheit und ein anderes Feeling sorgt da das MagEZ Case Pro 4. Denn anstatt mit formschönen Aussparungen und möglichst wenig Material zu spielen, wird hier ein Rundum-Case geboten, inklusive Fasertuch auf der Innenseite. Sogar die Tasten eures Smartphones werden so geschützt, und natürlich funktioniert die weitere Verwendung dank eigener Tasten am Case. Auch, wenn man nun meint, dass ein Sprung von 1,15 mm auf 1,65 mm Hüllendicke nicht viel bewirken mag: Diese Pro-Hülle ist unglaublich verwindungssteif, was man aufgrund des geringen Gewichts vorher gar nicht so erwarten würde. Dazu ist auch die Haptik bei beiden Cases sehr gut: Sehr rutschfest und angenehm geformt schmiegen sich die Hüllen in eure Hände.

Unterschiede und mehr

Auch, wenn es hier nicht um viel geht, so gibt es doch Differenzen zwischen den beiden Produkten. Das MagEZ Case 4 wiegt (ein bisschen) weniger und ist (ein bisschen) dünner als das MagEZ Case Pro 4. Wenn ihr also ein dünnes und leichtes Case bevorzugt, könnt ihr euch für das reguläre Case 4 entscheiden. Das Pro-Case hingegen besteht aus Aramidfasern und TPU und ist auf den Rundumschutz in Militärqualität für iPhone 15-Modelle ausgerichtet. Es besteht den militärischen Falltest und ist somit eine noch bessere Schutzhülle. Aber auch das Standardmodell übersteht die Stürze im Alltag locker – das ist man von PITAKA gewöhnt.

Dazu gehört auch das Zusammenspiel mit anderen Zubehörteilen. Der Hersteller selbst gibt auf der eigenen Website an, dass die PITAKA MagEZ Case 4 für iPhone 15-Serien natürlich auch mit dem offiziellen MagSafe-Zubehör von Apple kompatibel sind. Ihr fallt also um nichts um, wenn ihr euch für eine solche Hülle entscheidet, und sorgt im Umkehrschluss für ein wesentlich langlebigeres Device auf eurer Seite. Nicht nur, dass Stürze im Endeffekt ohne Konsequenzen bleiben, damit sorgt ihr auch für einen höheren Wiederverkaufswert eures Smartphones in den folgenden Jahren. Klar, wenn kein Kratzer darauf kommt, freut sich auch die Nachwelt!