PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2 Test: Schlaue und sichere Halterung fürs Auto mit NFC

PITAKA hat mit dem MagEZ Car Mount Pro 2 eine coole Auto-Halterung fürs Smartphone im Angebot. Lohnt sich diese Anschaffung?

Über das PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2

Auf der offiziellen Website zur Halterung verspricht PITAKA eine kabellose MagSafe-Autohalterung zum Aufladen eures Smartphones. Ein besonderer Kniff hierbei stellt die NFC-Funktionalität dar, sie lässt euch bis zu drei Kurzbefehle beim Antippen automatisch ausführen. Sogar eine Anleitung von offizieller Seite gibt es für die Einrichtung, PITAKA hat an alles gedacht. Technisch gesehen könnt ihr eure Smartphones auf diese Weise mit bis zu 15 Watt aufladen.

Die fast schon übertrieben starke magnetische Befestigung (1,2 kg) ist deswegen so potent, damit auch bei den gröbsten Erschütterungen kein Malheur passiert. Offiziell als MagSafe-kompatibel bezeichnet stellt PITAKA sicher, dass das MagEZ Car Mount Pro 2 mit allen iPhones ab der 12er-Serie kompatibel ist. Einfach draufgesetzt und gut ist, die Magnete erledigen den Rest. Doch auch Samsung-Smartphones können mit der entsprechenden Hülle in den selben Genuss kommen, das ist sehr durchdacht!

Erster Eindruck und NFC-Einrichtung

Gleich nach dem Auspacken präsentiert sich die Halterung als formstabil und gleichzeitig leicht. Das ist natürlich dem gewählten Material geschuldet: PITAKA ist bekannt dafür, dass die Produkte aus Aramidfaser bestehen. So fühlt sich das MagEZ Car Mount Pro 2 fast schon unnatürlich leicht an, und gleichzeitig halten die MagSafe-Magnete euer Smartphone bombenfest. Unter dem Magnetring fällt dann noch ein Drei-Wege-Schalter auf, der euch eine orange, eine weiße und eine blaue Option auswählen lässt. Das hat für das Halten und Laden grundsätzlich keine Auswirkung, aber dank NFC wird das eine sehr nützliche Zusatz-Attraktion für diese Halterung.

Wie eingangs erwähnt kann das PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2 nämlich drei verschiedene NFC-Kurzbefehle bei eurem Smartphone auslösen. Diese sind völlig frei von euch konfigurierbar, und damit sind euch nach kurzer Bastelei keine Grenzen gesetzt. Ob ihr nun eine Route nach Hause starten wollt, einen Anruf tätigen, euren Sprachassistenten starten oder sonst etwas, ist völlig euch überlassen. Nach der Konfiguration müsst ihr nur mit der Stirn eures iPhones an das NFC-Symbol tippen, dann legt die Kurzbefehle-App schon los und ihr könnt derweil das Smartphone auf die Halterung setzen.

PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2 im Alltag

Das Anbringen der Halterung ist übrigens selbsterklärend: Einfach den Haken an einem Lüftungsschlitz einsetzen und durch Zuschrauben den Griff festigen. Mehr gibt es nicht zu tun! Was dabei gleich auffällt, ist die 17mm-Universalkugel des Produkts. Sie ermöglicht eine breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von Automarken und -modellen. Somit erwartet euch hier ein abnehmbarer Handyhalter für den einfachen Wechsel zwischen Fahrrad oder Motorrad und Auto. Auch cool: Im Lieferumfang ist ein USB-C-Ladekabel mitsamt zwei Führungsgummis enthalten. Diese könnt ihr für gelungenes Kabelmanagement in eurem Auto anbringen, dank 3M-Klebelösung hält das grandios.

Im Einsatz schlägt sich das PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2 dann hervorragend. Es ist rasch einsatzbereit, bietet auf Wunsch die NFC-Funktionalität und die integrierten Magnete halten euer Smartphone selbst im Offroad-Bereich fest. Ihr müsst euch nur entscheiden, ob ihr es rein aufladen wollt (dann steckt ihr das Ladekabel in die Halterung) oder ob ihr CarPlay respektive Android Auto nutzen möchtet – dann steckt ihr das Kabel in das Smartphone. Übrigens, es gibt auch für Tesla-Modelle eine eigene Halterung – da Teslas ganz eigene Lüftungsschlitze haben, muss auch so eine Halterung dementsprechend angepasst werden. Macht also durchaus Sinn.

PitaCare und weitere Infos

PITAKA unterstützt zudem die eigene Mission namens PitaCare. Es geht um nichts weniger als den Planeten, und daher sind die Produkte auf Haltbarkeit ausgelegt, ein hoher Fokus liegt auf der Wiederverwertung und verantwortungsvollem Handeln. Dazu zählen nicht nur die Produktionsketten, sondern auch die umweltfreundliche und reduzierte Verpackung, der Transport sowie die gesamte Lieferkette im Allgemeinen. Wer ein solches Produkt kauft, unterstützt damit auch ein grüneres Morgen und leistet einen kleinen Beitrag zu dieser lobenswerten Mission. Das finde ich persönlich ziemlich cool und kann es nicht genug loben!

Ansonsten gibt es nur noch wenig zum Produkt zu sagen, das nicht bereits schon irgendwie erwähnt wurde. So wie die anderen Geräte von PITAKA auch scheint die MagEZ Car Mount Pro 2-Halterung sehr langlebig zu sein, was im Einklang mit der eben erwähnten Mission steht. Wer länger nichts kaufen muss, benötigt weniger Ressourcen – gleichzeitig darf ein widerstandsfähigeres Produkt auch ruhig mehr kosten. Alles hält, wo es soll, das Kugelgelenk ist verlässlich, die NFC-Anbindung funktioniert perfekt (vielleicht hätte der Schalter auch leichter am Rand zugänglich sein können?) und die Funktion wird zur Gänze erfüllt. Das bringt mich dann auch schon zum Fazit des Reviews.