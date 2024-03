Für das Galaxy S24: PITAKA MagEZ Case 4, Schutzfolie & MagEZ Grip 2 im Test

PITAKA ist für sein Zubehör schon wohlbekannt. Sämtliche Produkte eint die Wahl der durchaus interessanten Materialien – fast überall werden Aramidfasern und Carbon verwendet. Nicht nur dies, zudem sind sämtliche Schutzprodukte extrem dünn, extrem leicht und auch extrem langlebig. Das macht auch vor den aktuellsten Hüllen namens MagEZ Case 4 ( zur offiziellen Website ) sowie der Bildschirm-Schutzfolie ( zur offiziellen Website ) nicht Halt! Also widmen wir uns den neuesten Produkten aus dem Hause PITAKA im Praxistest – halten die Lösungen, was der Hersteller so alles verspricht? Zudem haben wir auch einen MagEZ Grip 2 bekommen, der das MagSafe-Prinzip von Apple auch auf Samsung-Smartphones bringt. Den testen wir doch gleich mit!

Der erste Eindruck

Wer schon andere Produkte von PITAKA kennt, weiß schon genau, was uns hier erwartet. Denn die Hülle ist rasch aus ihrer Verpackung genommen und dann habt ihr sie in Sekundenschnelle auch schon in der Hand. Wie für den Hersteller üblich ist das Material wirklich, wirklich dünn gehalten. Denn beim MagEZ Case 4 wird die Dicke wird mit 1,14 bis 1,27 mm angegeben, und das Gewicht beträgt gerade mal um die 19 Gramm. Wer schon mal mit anderen Hüllen zu tun hatte und sich über die gewichtige Panzerung beschwert hat, liegt hier goldrichtig, da ihr einen umfassenden Schutz bekommt, der sich nicht spürbar in der Masse niederschlägt. Das ist alles schön und gut, aber wie fühlt sich diese Hülle dann im Alltag an?

Beim MagEZ Case 4 wird hauptsächlich Aramidfaser verwendet, um zur gewünschten Haptik und Optik zu gelangen. Besonders cool und erwähnenswert ist hier, dass es eine offizielle MagSafe-Unterstützung gibt. Das bedeutet, dass ihr nicht nur magnetisches Zubehör wie etwa den MagEZ Grip 2 verwenden könnt, sondern euer Samsung Galaxy S24-Gerät auch problemlos mit Lösungen wie magnetischen Powerbanks (etwa von PITAKA) wieder aufladen könnt. Was anfänglich wie ein vernachlässigbares Gimmick wirken mag, kann sich in der Praxis allerdings zu einem wahren Game Changer entwickeln. Denn gerade im Auto oder am Schreibtisch gibt es nicht viele Lösungen, die praktischer und vor allem zuverlässiger funktionieren!

Die Lösungen im Alltag

Dieser Eindruck setzt sich dann natürlich auch bei der tatsächlichen Verwendung fort. Beginnen möchte ich diesen Absatz mit dem MagEZ Case 4, das sich als äußerst schlank und leicht positioniert. Es passt perfekt auf das Smartphone, und nach der Anbringung sitzt es bombenfest auf eurem Gerät. Anstatt einen vollständigen Rundumschutz zu gewährleisten, spart es gewisse Dinge wie die Lautstärkeregelung, den Standby-Knopf oder die Lautsprecher samt USB-C-Buchse an der unteren Kante einfach aus. Das sieht sehr cool aus und führt zu einem geringeren Gewicht, aber da die Hülle trotzdem minimal hervorragt, ist für Schutz beim Herunterfallen auf gerade Flächen gesorgt. Auch bei der Front ist das so, da liegt euer Smartphone statt auf dem Display auf den Rändern des Case. Genau so muss das sein. Doch was macht man, wenn man nicht nur auf geraden Flächen unterwegs ist?

Allen, die draußen unterwegs sind, sei gesagt: PITAKA bietet auch Bundles mit Schutzfolien an. Diese lässt sich übrigens genauso gut anbringen, sogar eine Reinigungslösung für den Screen ist mit von der Partie! Sitzt der Protector dann erst mal ohne Luftblasen auf eurem Display, verschwindet er sogleich aus euren Augen. Völlig klar und ultradünn liegt er da und schützt euren Bildschirm vor allfälligen Beschädigungen, echt cool. Ein wenig Geschick benötigt ihr, aber das funktioniert dann und hält wie eine Eins! Weniger Fingerspitzengefühl benötigt ihr dann bei der „Montage“ des MagEZ Grip 2. Denn die MagEZ Case 4-Modelle besitzen alle MagSafe, das bedeutet, ihr bringt das Produkt in die Nähe des Hüllenrückens, und dann schnappt der Ring schon dort ein, wo er soll. Das Ganze funktioniert zuverlässig und unproblematisch, und der MagEZ Grip 2 hält sicher, wenn ihr das Smartphone haltet!

Was bei PITAKA so auffällt

Der Fokus, den der Hersteller auf die möglichst dünnen und leichten Hüllen legt, ist unübersehbar. Jede andere Lösung von Mitbewerbern fällt im Direktvergleich dann fast als klobig und unhandlich auf. Mir gefällt besonders gut bei den PITAKA-Produkten, dass die Haptik so genial ist. Hier rutscht nichts auf glatten Oberflächen, und dank der Textur der Aramidfaser-Fusion Weaving-Technik freuen sich auch eure Handflächen auf das MagEZ Case 4. Alles ist durchdacht, dazu gehört auch das Zusammenspiel mit anderen Zubehörteilen. Der Hersteller selbst gibt auf der eigenen Website an, dass die PITAKA MagEZ Case 4-Serien natürlich mit MagSafe-Zubehör kompatibel sind. Ihr fallt also um nichts um, wenn ihr euch für eine solche Hülle entscheidet, und sorgt im Umkehrschluss für ein wesentlich langlebigeres Device auf eurer Seite.

Nicht nur, dass Stürze im Endeffekt ohne Konsequenzen bleiben, damit sorgt ihr auch für einen höheren Wiederverkaufswert eures Smartphones in den folgenden Jahren. Klar, wenn kein Kratzer darauf kommt, freut sich auch die Nachwelt! Apropos Nachwelt: PITAKA unterstützt auch die eigene Mission namens PitaCare. Es geht um nichts weniger als den Planeten, und daher sind die Produkte auf Haltbarkeit ausgelegt, ein hoher Fokus liegt auf der Wiederverwertung und verantwortungsvollem Handeln. Dazu zählen nicht nur die Produktionsketten, sondern auch die umweltfreundliche und reduzierte Verpackung, der Transport sowie die gesamte Lieferkette im Allgemeinen. Wer ein solches Produkt kauft, unterstützt damit auch ein grüneres Morgen und leistet einen kleinen Beitrag zu dieser lobenswerten Mission.