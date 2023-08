Pikmin 4 verkauft sich in Japan blendend, übertrifft sämtliche Vorgängertitel

Pikmin 4 geht es in Japan ziemlich gut, und die physische Version wurde in der ersten Woche über 400.000 Mal verkauft. Ein Erfolg für die Reihe!

Mehr zu Pikmin 4

Wie von Famitsu berichtet wurde, erreichte Pikmin 4 in der Woche bis zum 23. Juli den ersten Platz für den Verkauf von physischen Spielen und erreichte insgesamt 401.853 verkaufte Exemplare. Es sollte beachtet werden, dass dies keine digitalen Verkäufe beinhaltet, so dass die Gesamtzahl noch mehr sein könnte. Während 400.000 Exemplare nicht so viel sind im Vergleich zu dem Giganten, der die 10 Millionen Exemplare von Tears of the Kingdom in drei Tagen war, ist es eigentlich unglaublich gut für die Pflanzenserie. Das erste Pikmin konnte laut Famitsu in seiner ersten Woche 101.299 Exemplare, Pikmin 2 161.930 Exemplare und Pikmin 3 (für die unglücklich positionierte Wii U) 92.720 Exemplare in der jeweils ersten Verkaufswoche absetzen. Insgesamt sind das 355.949 Stück für die ersten drei Teile, und Teil vier hat das nun locker übertroffen – eine gute Nachricht für die Serie!

Nun könnte man sagen, dass Marketing ja doch etwas hilft. Denn in Japan gab es eine ziemlich weit verbreitete Werbekampagne für Pikmin 4, die dem Spiel zu mehr Bekanntheit verhalf. Auch einiges an Merchandise und speziellen Goodies bis hin zu einzigartiger Deko half dem Game, so wie die breite Installationsbasis: Die Switch ist Nintendos meistverkaufte Heimkonsole mit derzeit 125 Millionen verkauften Einheiten, was es dem Spiel natürlich auch leichter macht, hohe Zahlen zu erreichen. In unserem Review des Spiels waren wir voll des Lobes, denn der vierte Teil ist so umfangreich, so knuffig und gleichzeitig so zugänglich wie noch niemals zuvor. Strategie-Füchse mit einem Hang zum Komplettieren werden auf jeden Fall einige Stunden in dem neuen Teil versenken können. Habt ihr das Game bereits gespielt oder reizt es euch zumindest?