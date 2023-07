Vor Pikmin 4 gab es die Pikmin-Shorts – seht sie euch hier an!

Während der Zeit, wo der Nintendo 3DS und die Wii U aktuell waren, gab es auch Pikmin-Kurzfilme, Shorts genannt.

Die Pikmin-Shorts aus dem Jahr 2014

Im Nachhinein ist man immer klüger: Während der Nintendo 3DS sich großer Beliebtheit erfreute, schaffte es die Wii U-Konsole einfach nicht, an Relevanz zu gewinnen. Ich persönlich habe nach wie vor eine Wii U zu Hause, aber die technischen Limitierungen (Reichweite, Akkulaufzeit und Power) werden mit jedem erneuten Anspielen immer mehr ersichtlich. Nintendo versuchte alle möglichen Experimente, darunter auch die Veröffentlichung von drei Pikmin-Kurzfilmen für fünf Euro. Damals versuchte man also auch, mit Filmchen Geld zu machen. Naja, das war damals. Heute geht man den Weg via Terrarien (ja!) und auch Vasen (noch mehr ja!) – funktioniert wohl besser!

2023 steht Pikmin 4 kurz vor seinem Release (hier geht’s zu unserem Preview), und Nintendo hat sich entschlossen, die drei Kurzfilme kostenlos auf YouTube zu veröffentlichen. Sie enthalten keine gesprochenen Worte, so dass jeder sie genießen kann. Die Filme passen auch gut zu den ersten beiden Spielen, denn es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, um alles zu verstehen. Mit anderen Worten, sie sind perfekt für Pikmin-Neulinge und Veteranen gleichermaßen gemacht. Basierend auf Statistiken von mehreren Nintendo-basierten YouTube-Kanälen ist “Occupational Hazards” bei weitem das beliebteste, und damit fangen wir nun auch an. Seht euch die Kurzfilme gleich hier an!