Wie süß ist denn bitte dieses Pikmin-Terrarium?

Irgendwie gab es bis dato noch nicht viel Spielzeug von Pikmin, das soll sich im November allerdings ändern. Lest hier mehr!

Über die Pikmin-Terrarien

Am 6. November 2023 bringt der japanische Spielzeug-Hersteller Re-Ment Blind Bags von Pikmin heraus. Dieses Sortiment an Terrarium-Spielzeug-Blindboxen wird in Japan auf den Markt kommen, und sechs Plastikfiguren gibt es zu erstehen. Zuvor hat der Hersteller schon Blind-Bags mit Pokémon– und Kirby-Themen vertrieben, also ist an diesem Produkt durchaus etwas dran! In jeder Flasche – die von einem kleinen Schiff in einer Flasche bis zu einer Glühbirne variiert – sehen wir Pikmin, Kreaturen und sogar Olimar, die in verschiedene Szenen vorkommen. Natürlich ist das von den Spielen inspiriert, es wird also nichts Unrealistisches geben.

Der Kostenpunkt ist angenehm niedrig, kolportiert werden 1.320 Yen (7,20 Pfund, 9,15 US-Dollar, 10 Euro?). Sowohl rote, blaue als auch gelbe Pikmin sind mit von der Partie, wie auch Flügel- und Fels-Pikmin. Sogar ein Geist ist vorhanden, da wird ein kleine blaue Figur gerade ins Jenseits befördert … Wie gesagt werden die Terrarien zunächst nur in Japan erscheinen, aber andere Re-Ment-Spielzeuge sind auf einer Reihe anderer Websites erhältlich, wie zum Beispiel Amazon, Plaza Japan und Japan2UK. Mal sehen, was noch alles von den kleinen Wesen so auf den Markt kommen wird – immerhin erscheint der nächste Haupttitel Pikmin 4 am 21. Juli für Nintendo Switch!