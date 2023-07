Noch mehr Pikmin 4-Merchandise: Gläser und Eiswürfel, bitte!

Takarajimasha hat ein neues Glas- und Eiswürfelbereiter-Set veröffentlicht, mit dem wir Eiswürfel in Form des neuen Eis-Pikmin bekommen.

Mehr zum Pikmin 4-Merch

Der neue Eiswürfelbereiter und das Glasset kostet 3.949 JPY (knapp 26 Euro) und ist im Takarajimasha Online-Shop erhältlich. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist das Produkt jedoch von Takarajimasha ausverkauft. Das Set wird auch in den Nintendo Stores in Tokio und Osaka und in ausgewählten Family Mart Convenience Stores erhältlich sein. Der Eiswürfelbereiter ist eine Form aus Silikon. Wasser oder andere Flüssigkeiten können von der Rückseite der Form gegossen werden, und wenn es eingefroren ist, hat es die Form des Eis-Pikmin. Diese Obskurität reiht sich nun in die Riege von Terrarien und auch Vasen ein – scheint, als würde das neueste Pikmin (zu unserem Preview) ab Ende Juli nicht nur eure Nintendo Switch, sondern heimlich, still und leise auch euren Wohnraum übernehmen wollen!