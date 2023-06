Pikmin 4 (Preview): Ein kleiner Einblick ins riesige Abenteuer

Pikmin 4, der neue Titel des niedlichen Franchise erscheint schon bald am 21.Juli auf Nintendo Switch. Dank Nintendo hatte ich schon vorab die Möglichkeit den Beginn von Pikmin 4 anzuspielen.

Die Pikmin sind zurück!

Mit Pikmin 3 habe ich mich in das Franchise und die lieblichen Pikmin-Wesen verliebt und warte seitdem auf weitere neue Abenteuer in diesem Universum. Nach zehn Jahren Wartezeit ist es nun bald soweit und ein neues Abenteuer mit so vielen Pikmin-Arten wie noch nie, erwartet uns auf dem Planeten PNF-404.

Alte Bekannte und neue Verwandte

Pikmin gibt es in den unterschiedlichsten Größen, Farben und Formen. Rote Pikmin bleiben selbst in feurigen Situationen gelassen, blaue Pikmin fühlen sich im Wasser pudelwohl und die neu entdeckten Eis-Pikmin können Gegner einfrieren. Einzeln sind Pikmin klein und verletzlich aber gemeinsam können sie die größten Herausforderungen bewältigen.

In den ersten Stunden trifft man alt bekannte Pikmin, wie das feuerresistente Rote Pikmin und das stromleitende Gelbe Pikmin, sowie eben auch ganz neue Arten. Das Eis-Pikmin hat überaus nützliche Fähigkeiten, es kann nicht nur Gegner einfrieren und somit kampfunfähig machen, sondern auch Wasserflächen zu Eislaufplätzen verwandeln. Da die meisten Pikmin nicht schwimmen können wird so ein sicherer, etwas rutschiger Weg für die ganze Pikmin Herde geschaffen. Einziger Nachteil dabei ist, dass jene Eis Pikmin die für das Einfrieren des Wassers genutzt werden in der Eisschicht stecken bleiben und erst wieder genutzt werden können, wenn sie aus dem Wasser gerufen werden und somit den gefrorenen Status widerrufen.

Neben den Pikmin dürfen wir uns auch auf die Bekanntschaft neuer Captains freuen. Diese Entdecker:innen befehligen den Haufen an Pikmin und auch einen putzigen Neuzugang. Otschin der freundliche Hundegefährte kann unsere Captains und Pikmin mitnehmen und durch die Welt tragen. Wir können ihn befehligen um wegversperrende Hindernisse zu durchbrechen oder Gegenstände mit der Kraft von mehreren Pikmin zu transportieren. Mit seinem Spürsinn kann er auch verloren gegangene Pikmin und wertvolle Schätze erschnüffeln.

Ein kleiner Einblick ins riesige Abenteuer

Mit einem eigen kreierten Charakter machen wir uns auf die Suche die beim Absturz verstreuten Mitglieder unserer Raumfahrer-Crew zu finden. Nebenbei sammeln wir Schätze, Glitzersteine und Früchte um das Raumschiff wieder in Gang zu bringen und die Crew zu ernähren. Die verschiedenen Mitglieder haben jeweils ein Forschungs-Fachgebiet und je mehr Captains wir finden desto mehr Möglichkeiten und Verbesserungen werden in unserem Abenteuer freigeschaltet. So können hilfreiche Gadgets wie eine Drohne zum Erkunden der Karte erworben werden oder die Fähigkeiten unseres Hundebegleiters verbessert werden. Für eine noch effizientere Arbeitsweise, kann zwischen der Spielfigur und dem Hund Otschin gewechselt werden, um an zwei Baustellen simultan zu agieren. Um dabei den Überblick zu behalten, kann man die Kamera jederzeit vertikal anpassen – erkundet die Welt in der Vogelperspektive sowie in der der Third-Person-Verfolgerperspektive und entdeckt alle Geheimnisse. Nicht nur die wunderschöne Oberwelt, sondern auch der Untergrund darf erforscht werden. So tief unten gibt es kein Zeitlimit, also kann man in Ruhe anspruchsvolle Gefahren bewältigen und wertvolle Schätze bergen. Ganz Stressfrei ist es im Untergrund aber nicht. In den Höhlen können nämlich keine neuen Pikmin gezüchtet werden und somit muss man mit der Anzahl zurechtkommen die einen von Beginn in die Tiefen begleitet.