Pikmin 4: Demo im eShop verfügbar, Übersichtstrailer ist online

Nintendo hat die Demo für Pikmin 4 über den Nintendo eShop sowie einen siebenminütigen Übersichtstrailer veröffentlicht.

Zu Pikmin 4

Wir haben schon unsere Hände an den Titel legen dürfen, und die gesammelten Eindrücke lest ihr in diesem Preview. Nintendo selbst beschreibt das Game wie folgt: „Verbündet euch mit winzigen pflanzenähnlichen Kreaturen namens Pikmin und dem entzückenden Rettungswelpen Oatchi, während ihr jede Ecke dieses mysteriösen Planeten erkundet. Rettet gestrandete Schiffbrüchige in strategischen Dandori-Schlachten, sammelt Schätze auf der Oberfläche und unter der Erde, begebt euch auf den Weg zu gewagten Nachtexpeditionen und vielem mehr!” Pikmin 4 ist ab 21. Juli 2023 – so wie Disney Illusion Island ab 28. Juli – exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.