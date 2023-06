Story-Trailer zu Disney Illusion Island (Nintendo Switch) veröffentlicht

Disney Illusion Island ist ein bevorstehendes “Mickyvania“, und nachdem es vor über einem Jahr enthüllt wurde, ist es in einem Monat erhältlich.

Über Disney Illusion Island

Dlala Studios und Disney haben einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, um potenzielle Fans auf das vorzubereiten, was auf der Insel zu tun hat. Am 28. Juli 2023 ist es so weit, dann erscheint Disney Illusion Island – so wie Pikmin 4 am 21. Juli – exklusiv für Nintendo Switch. Doch worum geht es überhaupt? Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy kommen auf mysteriöse Weise auf der Insel Monoth an und stellen bald darauf fest, dass die Menschen ihre Hilfe brauchen. So beginnt ihre Reise, da wir durch die verschiedenen Widrigkeiten, Herausforderungen und Biome von Monoth auf dem Weg gehen müssen. Jeder Charakter hat die gleichen Fähigkeiten (obwohl sie ganz anders animiert sind), also könnt ihr mit der Figur eurer Wahl spielen. Lust auf den neuen Trailer? Hier ist er für euch!