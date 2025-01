Phil Spencer lobt Nintendo Switch 2, Starfield bleibt wohl nicht exklusiv

Der Gaming-CEO von Microsoft hat die Nintendo Switch 2 gelobt und gesagt, dass er plant, die kommende Plattform mit Xbox-Spielen zu unterstützen.

Xbox <3 Nintendo

Nintendo kündigte Anfang dieses Monats endlich die neuen Switch an, und obwohl keine Spiele offiziell für die Plattform angekündigt wurden, sollen die Teams von Xbox mehrere Veröffentlichungen vorbereiten, darunter Diablo 4, Halo: The Master Chief Collection und Microsoft Flight Simulator. Microsofts neu erworbenes Unternehmen Activision hat sich auch verpflichtet, Call of Duty-Spiele auf andere Plattformen zu bringen. In einem neuen Interview mit Gamertag Radio, das letztens veröffentlicht wurde, bestätigte Spencer, dass Xbox die Plattform unterstützen würde, und sagte, er habe nach der Enthüllung der Konsole Nachrichten mit dem Präsidenten von Nintendo ausgetauscht. “Ich habe E-Mails mit Furukawa-san, dem CEO von Nintendo, ausgetauscht. Ich gratulierte ihm sehr und sagte, dass meine alten Augen den größeren Bildschirm zu schätzen wissen”, sagte er.

“Nintendo, ihre Innovation und was sie in dieser Branche bedeuten… Ich begrüße einfach immer die Schritte, die sie machen. Sie haben ein kleines Video gemacht, und ich weiß, dass wir mit der Zeit mehr Details bekommen werden. Ich freue mich wirklich darauf, sie mit den Spielen zu unterstützen, die wir haben, und ich denke einfach, dass sie ein wirklich wichtiger Teil dieser Branche sind.“ Er fügte hinzu: “Es ist schwer mit dem, was im Moment öffentlich da draußen ist, für alle, seine [Köpfe] damit zu umgehen, aber wer würde jemals gegen den Erfolg dieses Teams wetten? Sie sind einfach meisterhaft in dem, was sie tun, Switch ist ein großer Erfolg, und ich denke, Switch 2 wird es auch sein.” Spencers Kommentare sind angesichts des modernen Engagements von Xbox, seine Spiele auf so viele Geräte wie möglich zu bringen, kaum überraschend. Hier ist das Ganze zum Selberansehen: