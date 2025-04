Nintendo Treehouse Live: Stundenlanges Gameplay im Zeichen der Switch 2-Konsole

Nintendo zeigte am ersten Tag seiner „Nintendo Treehouse: Live – Nintendo Switch 2“-Übertragung das Live-Gameplay von acht kommenden Switch 2-Titeln.

Über das Switch 2-Treehouse-Event

Zu den Spielen, die am ersten Tag gezeigt wurden, gehörten Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, Drag x Drive, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition und Nintendo GameCube – Nintendo Classics. Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni weltweit für 469,- Euro veröffentlicht. Hier geht’s zu den Videos:

Das komplette Treehouse Live