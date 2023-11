Persona 6 wird ein Multi-Plattform-Release, wenn es einmal erscheint

Es sieht so aus, als würden sich Atlus und Sega darauf vorbereiten, Persona 6 auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu veröffentlichen.

Mehr zu Persona 6 auf allen Plattformen

In Sega Sammys vierteljährlichen Gewinn- und Antwortfragen mit Investoren spielte der Präsident des Unternehmens, Haruki Atami, auf Pläne für das nächste Haupt-Persona-Game an, insbesondere in Bezug auf erreichbare Verkaufsziele für das nächste Hauptspiel in der Serie. “Wir glauben, dass es möglich wäre, dass ein großer Persona-Titel, wie z.B. eine nummerierte Veröffentlichung, im ersten Jahr 5 Millionen Exemplare verkauft, indem er vom ersten Tag an auf mehreren Plattformen und gleichzeitig weltweit veröffentlicht wird”, sagte der repräsentative Direktor von Sega Sammy. Die Frage rührt daher, weil es kein Persona bislang geschafft hat, diese Zahl zu knacken, und Atami scheint zu denken, dass es nur durch ein Persona 6 erreicht werden kann, wenn es auf mehreren Plattformen (auch auf einer neuen Nintendo-Konsole?) gleichzeitig erscheinen wird.

Wenn Sega also möchte, dass Persona 6 in seinem ersten Jahr so gut wie möglich verkauft wird (was es offensichtlich tut), muss es es gleichzeitig auf mehreren Plattformen veröffentlichen. Dies scheint die Richtung für den nächsten Haupttitel zu sein, wenn es schließlich startet, nach Atamis Kommentaren. Dies wäre in den vergangenen Jahren für Persona-Spiele undenkbar gewesen, aber es ist jetzt zum neuen Standard für den Entwickler Atlus geworden. Persona 5 Royal ist jetzt auf PlayStation-, Xbox-, PC- und Nintendo-Systemen erhältlich, während das Spin-off Persona 5 Tactica ab sofort auf allen Plattformen gleichzeitig verfügbar ist. Auch im nächsten Jahr im Jahr 2024 wird Persona 3 Reload am 2. Februar auf allen gleichen Systemen gleichzeitig starten. Atlus und Sega haben dank ihrer Popularität in Übersee eine ganz neue Bühne und auch neue Ideen für die Persona-Serie!