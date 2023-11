Laut Sega kommen Persona und Yakuza auch ins Kino

Sega hat gesagt, dass es bestrebt ist, die Reichweite seiner Persona– und Yakuza-Franchises über Videospiele hinaus zu erweitern.

Auf dem großen Bildschirm

In einem Interview mit CNBC sagte Sega Chief Operating Officer Shuji Utsumi, dass das Unternehmen auf dem Erfolg von Sonics jüngsten Film- und TV-Ausflügen aufbauen möchte, indem es einige seiner anderen IPs anpasst. “Wir haben Sonic gerade auf große Weise wiederbelebt, nicht nur durch Spiele, sondern auch durch Filme und Fernsehsendungen, und tatsächlich ist Sonic auch in Roblox, und wir arbeiten jetzt eng mit Lego zusammen, also wird Sonic jetzt wiederbelebt”, sagte er. “Wir haben andere wichtige IPs und ich kann auch nicht zu viel darüber sagen, aber wir denken darüber nach, auch andere klassische Sega IPs wiederzubeleben”. Sonic the Hedgehog kam 2020 in die Kinos und spielte an den Kinokassen fast 320 Millionen Dollar ein – nicht gerade wenig!

Dessen Fortsetzung kam letztes Jahr und generierte über 405 Millionen Dollar. Sonic the Hedgehog 3 soll im Dezember 2024 veröffentlicht werden. Davor wird eine Live-Action-TV-Serie mit Knuckles und zwischen dem zweiten und dritten Film veröffentlicht. “Im Moment gibt es zwei große IPs außer Sonic”, sagte Utsumi. “Eine ist Persona. Wir führen dieses Jahr zwei Personas ein. Und auch unser Yakuza-Titel. Ich meine, Yakuza ist wirklich einzigartig, aber dieser große kommt auch nächstes Jahr, also seid bereit [für Like a Dragon: Infinite Wealth]. Aber auch, wie ich schon sagte, versuchen wir, in vielen verschiedenen Arten von Unternehmen, zusätzlichen Bereichen wie Roblox und Filmen zu sein. All diese IPs können bald woanders als bei Spielen sein”.