Perfekte Weihnachtsbeleuchtung: Twinkly Net Lights, Tree Topper und Strings im Test

Die italienische Marke Twinkly will eurem Weihnachten ein richtiges Glow-up verpassen. Lest hier, wie sich die Produkte schlagen!

Über Twinkly Christmas 2024

Zum vielfältigen Angebot – wir berichteten – gehören etwa die Reindeers, Tree Toppers, Net Lights, Permanent Outdoor Lights und Strings 750. Twinkly ist bekannt für kreative Innen- und Außenbeleuchtungslösungen, die eine festliche Atmosphäre schaffen. Von synchronisierten Lichterspielen bis hin zu stimmungsvollen Effekten bietet Twinkly eine besondere Art der Weihnachtsdekoration. Twinkly gab im Vorfeld bekannt, dass Schauspieler Chevy Chase der Weihnachtsbotschafter 2024 ist. Im neuen Werbespot (den ihr online hier finden könnt) zeigt er seine Twinkly-Weihnachtsdekoration und verdeutlicht auf humorvolle Weise, dass Twinkly nicht nur für festliche Stimmung sorgt, sondern auch Kund*innen dabei unterstützt, jegliche Dekorationsideen zu verwirklichen.

Neben den Produkten ist auch die darin verbaute, leistungsstarke Technologie ein Highlight im Twinkly-Portfolio. Mit einer erweiterten, online verfügbaren Auswahl an synchronisierten Innen- und Außenlichtern – darunter neue Reindeers, Tree Toppers, Net Lights, Permanent Outdoor Lights und den bisher längsten Lichterketten des Herstellers, den Strings 750 – ermöglicht Twinkly den Kunden und Kundinnen, jeden Raum in eine Lichtshow zu verwandeln. Alle Lichter können dabei über die Twinkly-App gesteuert werden, die nun über eine einfachere Benutzeroberfläche und verbesserte Mapping-Tools verfügt. Die Mapping-Technologie ermöglicht es allen, jede einzelne LED genauestens via Smartphone-Kamera zu kartieren und so über die Galerie von Twinkly-Effekten per App komplexe, synchronisierte Displays zu gestalten.

Unser Test-Setup

Der Hersteller hat uns dankenswerterweise mit den Net Lights, einem Tree Topper und den Strings (400 Stück) ausgestattet. Das ist eine ganze Menge an LEDs, die fortan das weihnachtlich geschmückte Heim zieren. Dementsprechend durften wir dann auch das Zusammenspiel der Produkte untereinander unter die Lupe nehmen. Mit einer solchen Ausstattung seid ihr dann jedenfalls schon gut im Rennen, denn da habt ihr schnell einmal den Baum sowie auch ein Stück eures Zauns abgedeckt!

Aber egal, wie ihr die Produkte miteinander oder auch einzeln verwendet – die Konstellationen lassen sich in der mächtigen Twinkly-App perfekt abbilden. Denn ganz im Stile des modernen Smart Home könnt ihr darin alles verwalten, wie ihr wollt, und das Beste daran: Es funktioniert alles kinderleicht. Ihr werdet Schritt für Schritt durch die Einrichtung und Erstkonfiguration geführt, und im Anschluss wird euch dann freie Hand gelassen, was ihr auch tun wollt, wird euch ermöglicht. Wie sieht das aus?

Einrichtung und Konfiguration

Egal, ob ihr euch für den Twinkly Tree Topper, die Net Lights oder die Strings-Lichterketten entschieden habt, der Prozess zur Ersteinrichtung läuft immer gleich ab. Ihr startet die Twinkly-App unter eurem Konto und geht mit eurem Smartphone zum eingesteckten Produkt hin. Dann den Knopf an der Steuervorrichtung kurz halten, bis die LED blau blinkt, dann kann das Gerät von der App erkannt werden! Sekunden später habt ihr es dann zu eurer App hinzugefügt (Bluetooth-Standard sei Dank), und wenn ein Firmware-Update gemacht werden muss, passiert das auch gleich. Nur noch ein 2,4 GHz-WLAN hinzufügen, und wenig später habt ihr dann einige Möglichkeiten in der App.

Allen voran ist das Mapping zu erwähnen: Ihr müsst, wenn das Twinkly-Produkt fertig aufgehängt/dekoriert/angebracht ist, in der App ein Foto im Hochformat schießen. So weiß die App nämlich, welche Lichter wo hängen. Was bringt das Ganze? Die Mapping-Technologie ermöglicht es, jede einzelne LED genauestens zu kartieren und so über die Galerie von Twinkly-Effekten per App komplexe, synchronisierte Displays zu gestalten. Da sieht der Winterzauber dann genau so aus, wie ihr euch das vorstellt! Dementsprechend ist dieser Schritt bei allen Produkten dann gleich gehalten, und somit widmen wir uns dann den einzelnen Teilen.

Die Twinkly Net Lights

260 LEDs erwarten euch bei diesem Produkt. Verwandelt euer Outdoor-Ambiente mit Twinkly Net Lights auf stilvolle Weise in einen einzigartigen Ort. Das intelligente flexible LED-Lichtgitter umhüllt Hecken und Büsche und passt sich ihrer natürlichen Form an. Vernetzt, kombiniert und synchronisiert es virtuell mit anderen Twinkly-Lichtern zu spektakulären, stimmige Lichtinszenierungen. Mit außergewöhnlicher Leuchtkraft und über 16 Mio. Farben verleihen die Net Lights jedem Anlass eine magische Note.

Das Netz misst etwa 1,9 Meter mal 1,2 Meter, und als wetterfeste Außenlichtkette ist es die perfekte Beleuchtungslösung – ob nun für fröhliche Feiertage, unvergessliche Feste oder für die perfekte Stimmung im Open Air-Kino. So wie alle anderen Produkte von Twinkly ist auch dieses mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel, so könnt ihr selbst mit Sprachsteuerung alles aktivieren oder ausschalten. Im Test hat dann auch alles wunderbar funktioniert – es lässt sich alles perfekt über Büsche, Zäune oder Bäume hängen. Solange die WLAN- und Stromversorgung passt, gibt es hier nichts zu befürchten!

Der Twinkly Tree Topper

Wesentlich einfacher, oder überschaubarer, ist der kleine feine Tree Topper des Herstellers. Setzt eurem Weihnachtsbaum mit dem Twinkly-Produkt und patentierter intelligenter LED-Technologie das i-Tüpfelchen auf. Dieser unverzichtbare Baumspitzenschmuck lässt sich synchron mit allen Twinkly-Weihnachtsbaumbeleuchtungen zu glänzenden Gesamtkompositionen vernetzen. Dementsprechend macht er aber nicht nur im Tandem, sondern auch im Alleingang eine ganz schöne Menge her. Auch er bietet über 16 Millionen leuchtstarke Farben.

76 LEDs verbergen sich in diesem Weihnachtsstern, und dabei ist die „Installation“ ziemlich leicht. Denn der Stern hat eine hohle Basis, die ihr entweder direkt auf die Baumspitze stecken könnt, oder aber ihr behelft euch mit dem mitgelieferten Stiel. Der passt perfekt in den Tree Topper, und kann dann mit einem mitgelieferten Kabelbinder perfekt dort befestigt werden, wo ihr ihn haben möchtet. Apropos mitgeliefert: Das Kabel des Produkts endet in einem USB-C-Stecker, ein Netzteil hierfür ist nicht im Lieferumfang enthalten – darauf gilt es aufzupassen. Es funktioniert aber jedes Handy-Netzteil!

Die Twinkly Strings

Nun führt uns unser Testbericht zu den mehrfarbigen Strings, sie sind in vier verschiedenen Längen (8, 20, 32 und 48 Meter) verfügbar. Dementsprechend ändert sich auch die Anzahl der LED-Lampen, mit 100, 250, 400 und 600 LEDs kommen hier tatsächlich einiges an Licht und auch Farbe ins Spiel! Die Twinkly-App kombiniert alle verfügbaren LEDs über eure Smartphone-Kamera zu bildartigen Lichtkompositionen. Spielt individuell mit den Voreinstellungen oder kreiert eure eigenen Lichteffekte und Animationen aus über 16 Mio. Farben.

Besonders cool hierbei ist der Weihnachtsbaum-Rechner auf der offiziellen Website – ihr könnt hierbei aus Baumgrößen zwischen 1,5 und vier Metern wählen und euch für niedrige, durchschnittliche oder hohe Lichtdichte entscheiden. Im Test ließen sich diese Berechnungen durchaus als korrekt einschätzen: Wenn ihr den gesamten Baum (also rundherum) mit Lichtern verseht, stimmen diese Angaben punktgenau. Wer den Weihnachtsbaum aber in einem Eck stehen hat, kann hier „schummeln“ und etwa ein ein gutes Drittel mehr so in der richtigen Ausrichtung anbringen.

Die Beleuchtung im Alltag

Wie schon so oft im Smart Home: Wenn ihr erst einmal die Ersteinrichtung hinter euch habt, dann könnt ihr hier so richtig loslegen. Die Twinkly-App macht es euch besonders einfach, auch als Ungeübte alles korrekt abzubilden – die bilderreichen Anleitungen sind da Gold wert. Dann könnt ihr euch schon mit den Farben und Effekten spielen, und die Galerie mit den vorgeschlagenen Effekten hat enorm viel zu bieten! Wer einen Schritt weiter gehen möchte und selbst kreativ werden will, hat hier ebenfalls die Möglichkeiten dazu. Ob ihr nun für stimmungsvolles, warmes Licht sorgen wollt, alles in eindrucksvollen Rot-Weiß-Geschenkspäckchen-Farben tauchen möchtet oder alles auf einmal abschalten: Hier ist alles möglich. Zudem ist zu sagen, dass (eine stabile 2,4 GHz-WLAN-Verbindung vorausgesetzt) alles im Handumdrehen und einwandfrei funktioniert.

Es gab keine Verzögerungen im Betrieb, sowohl das Erforschen und Ausloten der Möglichkeiten als auch das Feintuning von bereits installierten Produkten macht in der Verwendung richtig Spaß. Sämtliche Twinkly-Produkte machten genau das, was sie sollten, hielten sich an jeden Zeitplan und – sofern so konfiguriert – verrichteten ihre Arbeit auch im Tandem, perfekt aufeinander abgestimmt. Damit nicht genug: Mit der Integration des Twinkly Music Dongle können alle ihre Lichter jetzt mit Musik synchronisieren und so noch immersivere Erlebnisse schaffen. Der Twinkly Music Dongle kann in der Nähe einer Musikquelle positioniert und über USB angeschlossen werden. Über die Twinkly-App kann dann auf all eure Lichtsysteme zugegriffen werden, egal ob drinnen oder draußen. So sollte Smart Home auch sein: Einfach, zugänglich und gleichzeitig ziemlich mächtig!