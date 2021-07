Path of Exile: Expedition ab 28. Juli für Konsolen erhältlich, für PC out now

Path of Exile: Expedition ist eine brandneue Erweiterung für das Free-to-Play-RPG. Sie ist ab sofort verfügbar und fügt viele neue Inhalte hinzu. Zur offiziellen Website geht es hier! Über Path of Exile: Expedition Die neueste Erweiterung des renommierten Free-to-Play-Titels ist jetzt auf dem PC verfügbar und wird laut Entwickler am 28. Juli auf Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Darüber hinaus wird sie wird auf beiden Next-Gen-Konsolen über Abwärtskompatibilität verfügbar sein. “Mit der Expedition-Erweiterung wurden große Updates hinzugefügt, darunter die Expedition Challenge League, vier neue Händler-NSCs, 19 neue Skill- und Support-Edelsteine, massive Balanceänderungen, eine Überarbeitung des Flaschensystems sowie einige neue Gegenstandstypen”, so Grinding Gear Games. Der Entwickler Grinding Gear Games hat auch einige Änderungen am Spielmodus von Path of Exile: Royale vorgenommen – ursprünglich 2018 als Aprilscherz angekündigt. Path of Exile: Royale war ein temporärer Spielmodus für das Action-Rollenspiel, das 100 Spieler in einem Last-Man-Standing-Spiel auf einer großen Insel in die Aufgabe stellte und andere Battle Royale-Titel nachäffte. Der Modus “wurde komplett überarbeitet, um einen besseren Zuschauermodus, Bestenlisten, verbessertes Gelände, Schnittstellen-Upgrades und mehr zu bieten”, so der Entwickler in einer Pressemitteilung.