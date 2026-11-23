Eine Bewertung für die unangekündigte Nioh 3 Complete Edition ist im Koreas Game Rating and Administration Committee (GRAC) aufgetaucht.

Zur Nioh 3 Complete Edition

Wie Insider Gaming festgestellt hat, gab das Komittee Nioh 3 Complete Edition am 17. November eine Bewertung von 19+, nachdem es am 2. November eingereicht wurde, obwohl Koei Tecmo noch gar keine Complete Edition für das Spiel angekündigt hat. Die maschinell übersetzte Zusammenfassung beschreibt das Game als „eine Zusammenstellung zusätzlicher Inhalte aus dem dunklen Sengoku-Action-Rollenspiel Nioh 3“ und gibt die Bewertung für „übermäßigen Ausdruck von Gewalt“ und stellt fest, dass „rotes Blut- und Körperamputationen häufig während des Kampfes auftreten“. Die Auflistung verbergt auch eine Übersee-Bewertung, die laut Insider Gaming eine 17+ Bewertung von Japans CERO ist. IM Gegensatz zu einigen Bewertungsgremien veröffentlicht GRAC seine Bewertungen, sobald sie festgelegt sind, weshalb dort oft Spielelisten auftauchen, bevor sie offiziell bekannt gegeben werden.

Wenn Koei Tecmo dem gleichen Muster wie bei Nioh 2 folgt, wird es vielleicht nicht mehr lange dauern, bis es dauert. Die Aufzeichnungen von GRAC zeigen, dass Nioh 2 im Januar 2020 bewertet wurde, und seine Complete Edition folgte im November desselben Jahres. Nioh 3 wurde am 14. November 2025, vor fast genau einem Jahr, bewertet. Complete Editions enthalten in der Regel das Basisspiel und alle seine DLCs. Es könnte sogar zusammen mit dem zweiten DLC von Nioh 3, Bloody Insurrection, veröffentlicht werden, der im Februar 2027 erscheinen wird. Im April wurden durch ein Update „mehrere Schlachtrollen mit hohem Schwierigkeitsgrad“ (Nebenmissionen) eingeführt, die von Schreinen aus zugänglich sind, die Hinzufügung eines Stein der Buße, „der Zubehör +Werte und Raritäten im Austausch für höhere Schwierigkeiten erhöht“, und neue Fähigkeiten, die als Belohnungen für den Abschluss der oben genannten Schlachtrollen-Missionen auf hoher Ebene vergeben werden.